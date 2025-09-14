為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以色列空襲卡達惹議！魯比歐定調美國「不高興但照挺」

    美國國務卿魯比歐14日啟程訪問以色列。（路透）

    美國國務卿魯比歐14日啟程訪問以色列。（路透）

    2025/09/14 11:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，以色列9日發動史無前例的空襲美國在中東的盟友卡達、打擊境內哈瑪斯目標，引發國際間廣泛批評；美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）14日啟程訪問以色列，出發前為美以關係定調，明確表示儘管華府對此「不高興」，但兩國的盟友關係不會動搖。

    魯比歐：美以關係不變

    這次空襲發生在9日，當時哈瑪斯領導人正在卡達首都杜哈一個高級社區開會、討論由美國提出的一項新停火協議。

    魯比歐14日在出發前向記者表示：「所發生的事已經發生了。顯然地，我們對此不高興，總統對此不高興。但這不會改變我們與以色列人關係的本質。」他補充說，美以雙方必須討論此事對停火努力的衝擊，並強調：「歸根究柢，當一切塵埃落定後，仍然有一個名為哈瑪斯的團體，那是一個邪惡的團體。」

    魯比歐此行正值以色列面臨巨大國際壓力之際。在12日，聯合國大會投票支持重啟「兩國方案」。出於對以色列在加薩戰爭行徑的極度失望，其歐洲盟友英國與法國，準備與其他幾個西方國家，在本月的聯合國峰會上正式承認巴勒斯坦國。然而，以色列依舊保有其最強大盟友美國的支持。

    美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，魯比歐此行將展現美國「對抗反以色列行動的承諾，包括反對單方面承認一個會獎勵哈瑪斯恐怖主義的巴勒斯坦國」。根據以色列總理辦公室的說法，魯比歐週日將與納坦雅胡共同訪問耶路撒冷的西牆。

