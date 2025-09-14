中國山東驚見不明飛行物被擊落！ 半空炸裂照亮夜空影片曝光

12日晚間有許多中國民眾發見天空有火球在空中飛行，隨後看到地面有物體升空，兩團火光碰撞炸裂，照亮整個夜空。（圖擷自微博）

2025/09/14

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東驚見不明飛行物被擊落？12日晚間有許多中國民眾發現天空有火球在空中飛行，隨後看到地面有物體升空，兩團火光碰撞炸裂，照亮整個夜空，嚇壞民眾，影片在網路上瘋傳，不過中國官方低調表示目前沒有收到任何消息。

位於山東中部的濰坊市在12日晚間傳出巨響，許多民眾紛紛表示看到不明飛行物被擊落，有目擊者表示聽到兩聲巨響，聲響之巨大還以為是打雷；監視器畫面也記錄到這離奇一幕，有一個類似火球一樣的東西在天空中飛行，然後在飛行過程中，地面似乎有一個物體朝天空飛行起來，疑似進行攔截，兩團光亮碰撞後炸裂，火光瞬間照亮整個夜空。

對此，山東濰坊應急管理局工作人員僅稱：「目前沒有收到任何消息」，官方低調沉默更引發中國網友議論，紛紛猜測是太空垃圾墜落、低空飛彈攔截試驗、火流星空爆，甚至是擊落飛碟等，讓這起事件更顯神秘。

