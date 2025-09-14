柯克案驚天內幕！FBI證實：22歲兇嫌與「跨性別伴侶」同居

福斯新聞獨家披露，羅賓森（見圖）與一名跨性別伴侶同居，該伴侶正全面配合FBI的調查。（美聯社）

2025/09/14 10:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國福斯新聞數位網（Fox News Digital）的獨家報導，殺害美國保守派領袖查理·科克（Charlie Kirk）的22歲兇嫌泰勒·羅賓森（Tyler Robinson），竟與一名跨性別伴侶同居。多名FBI資深官員向該媒體證實，這名伴侶正全面配合調查，而兩人之間的通聯記錄，則成為了鎖定兇嫌的關鍵證據之一。

福斯新聞引述聯邦調查局（FBI）資深官員的說法，證實羅賓森與其伴侶處於「戀愛關係」，並在猶他州聖喬治市（Saint George）共租一間公寓。該伴侶是一名從男性過渡為女性的跨性別人士。一名FBI官員透露，該人士一直「極度合作」，並表示她對羅賓森的暗殺計畫「毫不知情」。目前，該伴侶並未被指控任何與暗殺案相關的罪行。

官員們進一步指出，FBI掌握了羅賓森與其伴侶之間的簡訊及其他通訊內容，這些記錄協助探員鎖定了羅賓森。FBI已從他們的公寓中帶走包括電腦在內的證物，送往往位於維吉尼亞州、作為FBI科學與訓練中心的匡提科（Quantico）進行分析。

致命巧合：最後的「跨性別」提問

這個驚人的背景，與柯克遇刺前的最後時刻，形成了極具諷刺意味的巧合。根據現場影片，就在羅賓森據稱從遠處屋頂開槍前，一名觀眾才剛向柯克提問：「過去10年，有多少跨性別美國人成為大規模槍擊案兇手？」柯克當時回答：「太多了。」隨後槍聲響起。

福斯新聞同時從執法部門消息來源獲悉，最終將羅賓森交給當局的，正是他的父親。據報導，羅賓森的父親在看到FBI局長巴特爾（Kash Patel）下令公布的監控影像後，認出了自己的兒子。當羅賓森回到父親家時，曾表示想要自殺。消息人士稱，這位父親在帶兒子自首前，先與一位家人熟識的牧師進行了交談。

