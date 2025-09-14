為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美衛星拍中國秘密基地……SpaceX星鏈衛星飛過「神級亂入」！

    由美國Maxar科技公司的衛星，於8月21日拍攝的中國鼎新秘密空軍基地。影像左側可見由另一顆飛掠而過的SpaceX星鏈衛星，所造成的奇特彩虹色光影。（圖擷取自Maxar Technologies）

    2025/09/14 10:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆SpaceX公司的星鏈（Starlink）衛星，意外地「亂入」了一張由美國民營地球觀測衛星，正在拍攝中國一處絕密空軍基地的照片，這場宇宙級的巧合，意外地凸顯了近地軌道日益擁擠的危機。

    根據美國太空新聞網站《Space.com》報導，這起罕見的衛星交會事件，發生在8月21日中國西部戈壁沙漠的鼎新空軍基地上空，該基地是中國最神秘的軍事地點之一，以進行複雜的戰機與無人機演訓聞名。

    這張由美國Maxar科技公司（Maxar Technologies）的WorldView Legion衛星，在518公里高空所拍攝的可見光照片中，顯示了數架戰鬥機停放在跑道旁的停機坪上。然而，在影像的左上角，卻出現了一個幽靈般的長方形陰影，中間呈銀色，兩側則有深色的臂狀結構。亂入的正是SpaceX的星鏈網路衛星（編號33828），其鏡面效應更在下方的沙漠地表上，留下了三道彩虹色的反射光影。

    Maxar公司美國政府事務總經理哈克（Susanne Hake）將此奇特的彩色反射，描述為一種「全色銳化光譜偽影」（pan-sharpening spectral artifact）。她在社群平台LinkedIn上解釋，這是在兩顆衛星以每秒約8公里的極高速度相互飛掠時，其影像系統正在將高解析度的黑白數據與彩色數據進行合併處理所造成的。哈克寫道：「物理學將一場技術性的影像挑戰，變成了一件意外的藝術品。」

    哈克強調，儘管這次軌道相遇是一次壯觀的罕見事件，而非安全問題，但它也凸顯了近地太空已變得多麼擁擠。由馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司所營運的星鏈巨型衛星星系，目前已有超過8300顆在役衛星，長期以來因其反射的陽光會在望遠鏡影像中留下條紋，而受到天文學家的批評。日益增長的衛星數量，也讓太空永續性專家對軌道碰撞的風險日益擔憂。

