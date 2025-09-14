為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    西班牙馬德里酒吧爆炸！疑瓦斯外洩釀禍 25人輕重傷

    西班牙馬德里「Mis Tesoros」酒吧14日發生爆炸意外，造成至少25人受傷。（擷取自馬德里緊急服務機構/X）

    西班牙馬德里「Mis Tesoros」酒吧14日發生爆炸意外，造成至少25人受傷。（擷取自馬德里緊急服務機構/X）

    2025/09/14 10:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙首都馬德里（Madrid）14日驚傳酒吧爆炸事故，造成至少25人受傷，其中5人傷勢嚴重，爆炸威力甚至導致鄰近9戶住家結構受損。儘管當局初步判斷為瓦斯爆炸，但確切原因仍待進一步釐清。

    綜合外媒報導，這起爆炸發生於當地時間下午1時，地點是馬德里瓦耶卡斯（Vallecas）地區的「Mis Tesoros」酒吧。爆炸聲響徹社區，伴隨而來的是天花板坍塌、磚瓦四散，現場一片狼藉。事發後，救護車、消防車及警車緊急趕抵現場，動用救難犬與無人機進行搜救，並清理殘骸。馬德里緊急服務機構指出，共有25人獲得醫療救治，其中2人「傷勢非常嚴重」，3人「傷勢嚴重」。

    馬德里市議會消防局局長馬林（Carlos Marin）表示，整起事件疑似與瓦斯爆炸有關，但目前無法具體指出瓦斯種類、起爆原因及發生位置。酒吧所在建築已處於「不穩定狀態」，入口處受災尤其嚴重，導致建築物完全無法通行。

    馬德里市政廳副市長兼安全與緊急事務代表桑斯（Inmaculada Sanz）強調，現階段「預測爆炸原因仍為時過早」。當局已排除更多人員受困瓦礫下的可能性。爆炸的強大威力也波及附近建築，共有9戶住宅結構受損。由於房屋受損，住戶被迫暫時撤離，可能「有家歸不得」。

    多位目擊者描述了爆炸發生時的驚險情況。一名目擊者透露，「我們在家時感受到爆炸，立刻跑出去。現場一片混亂，人們在街上試圖開走車輛。」另一人則表示，爆炸前聞到一股濃濃的瓦斯味，而事發當時酒吧內人潮眾多，爆炸後「附近的每個人都竭盡全力去救助裡面的人」。

    這起爆炸事故疑似與瓦斯外洩有關，酒吧內部已成廢墟。（擷取自馬德里緊急服務機構/X）

    這起爆炸事故疑似與瓦斯外洩有關，酒吧內部已成廢墟。（擷取自馬德里緊急服務機構/X）

    圖
    圖
