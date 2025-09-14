為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    悲慘！河北4男找嘸頭路沿途討食 中國網友嘆：政府去哪了

    河北4名男子找不到工作向路人討食，讓中國網友感慨萬分。（圖擷自微博）

    2025/09/14 09:56

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太悽慘了！中國河北省廊坊市近日有4名男子，沿路問民眾可不可以請他們吃飯，在屢遭拒絕後終於有好心女子帶4人去用餐，過程中得知他們由於找不到工作因此填不飽肚子，中國網友見狀感慨萬分，直呼「咱媽（指中共政府）在幹什麼？」

    從中國微博、嗶哩嗶哩（bilibili）等平台流傳的影片可以看到，女子透露她當時觀察到這4人不斷向路人問話但都吃了閉門羹，因此特意等他們過來想了解出了什麼事。

    女子表示，4人當中的白衣大叔說自己60多歲了，找工作找了一整天都沒找到，因此沒錢吃飯，說著說著大叔還朝自己臉上打兩巴掌，指稱「這個老臉我都不要了，就是為了一口吃的。」

    女子見狀於心不忍，帶著4人去附近的麵館飽餐一頓。中國網友看完影片後紛紛留言，不少人認為如果是要錢的話相當可疑，但如果是討口飯吃的話那應該是真的遇到困難；還有人感嘆現在年輕人都很難找到工作了，更別說是中老年人。

    有網友則諷刺地表示「不影響咱媽撞擊小行星（中國規劃2029年實施近地小行星防禦驗證任務）」，顯然是在暗酸中國當局只顧追趕科技，卻將民眾的困苦棄之不顧。

