為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲斥資120億澳元建國防設施　支持AUKUS核潛艦協議

    2025/09/14 03:45

    〔中央社〕澳洲今天表示，將在西澳投資120億澳元（80億美元）興建國防設施，以協助根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核子潛艦協議交付潛艦。

    AUKUS協議由澳洲、英國及美國於2021年達成，目標是在下個十年起向澳洲提供核動力攻擊潛艦，以因應中國在印太地區的野心。美國總統川普政府正在重新正式審查這項協議。

    路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，規劃中的園區對於澳洲造艦及維修產業非常重要，將有助於西澳持續建造軍艦，以及澳洲的核動力潛艦計畫。

    澳洲政府去年先投資1億2700萬澳元（8400萬美元），以升級位於柏斯（Perth）附近的漢德森（Henderson）造船廠，並表示未來20年將投入數十億澳元，將其打造成AUKUS潛艦艦隊的維修中心。

    AUKUS協議規模高達數千億美元。依照協議，美國將出售數艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦給澳洲，而英國和澳洲日後也將合作建造全新的AUKUS級潛艦。（編譯：徐崇哲）1140914

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播