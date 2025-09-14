倫敦逾10萬人參加極右派集會　爆發衝突9人被捕

2025/09/14 03:30

〔中央社〕英國首都倫敦今天一場由極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）發起、吸引10多萬人響應的集會爆發衝突，警方在試圖控制人群時面臨「無法接受的暴力行為」並逮捕9人。

綜合法新社和路透社報導，42歲的羅賓森本名亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon），自稱是揭發國家不法行為的記者。他將這場「團結王國」（Unite the Kingdom）集會遊行稱為全國「最大言論自由節」。

而在以北約1.5公里的地方，另有約5000名民眾參加「挺身對抗種族主義」（Stand Up to Racism）的遊行，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）部署約1000名警力，分隔兩派對立陣營。

倫敦警方表示，「團結王國」集會之所以爆發衝突，是因為部分群眾無法進入主舞台區，於是企圖闖入距離對立陣營不遠的所謂「淨空區」。

警方說：「員警上前阻止時遭遇無法接受的暴力行為。他們遭人拳打腳踢，還有人朝他們丟瓶罐、照明彈等物品。」

警方表示目前已逮捕9人，並強調可能還會逮捕更多人。

英國面臨破紀錄庇護申請人數的同時，移民議題已超越經濟放緩等疑慮，成為當地首要政治焦點。今年迄今，已有超過2.8萬名移民乘小船冒險橫渡英吉利海峽入境。（編譯：蔡佳敏）1140914

