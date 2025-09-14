為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄烏戰爭進入第4年　烏克蘭2026國防預算需1200億美元

    2025/09/14 02:21

    〔中央社〕烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）今天表示，隨著與俄羅斯的戰爭邁入第4年，烏克蘭2026年國防經費至少需要1200億美元（約新台幣3.64兆元）。

    路透社報導，什米哈爾指出，此一經費對維持防線、擴充生產無人機和武器、保護空域以及遏止俄羅斯進一步侵略而言至關重要。

    他在基輔年度會議上說：「戰爭經濟顯示，如果我們投入的資金少於俄羅斯，那我們就會喪失領土，更重要的是失去生命。」

    自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭國防支出大幅攀升，目前軍事經費已占國內生產毛額（GDP）超過31%。今年的國家預算至少編列630億美元國防支出，此外還有西方盟國提供的武器援助。

    烏克蘭國會預算委員會主席皮德拉薩（Roksolana Pidlasa）指出，戰爭成本不斷增加。她提到，2025年每天戰爭開銷達1億7200萬美元，高於2024年的約1億4000萬美元，這些支出涵蓋軍人薪資、武器支出以及戰場傷亡慰問金。

    儘管尚未說明進一步的財源細節，烏克蘭政府官員已多次呼籲盟邦設法動用遭凍結的俄羅斯資產，以協助基輔挺過財政壓力。

    皮德拉薩說：「任何外交解決方案出現之前，我們都必須繼續戰鬥。而要持續戰鬥，我們就需要資金。國防支出勢必帶來龐大財政壓力。」（編譯：徐崇哲）1140914

