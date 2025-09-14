中共軍方清洗再擴大！武警司令等4將領被摘人大代表頭銜

中國全國人大常委會12日公告一份人大代表罷免名單，包括4名解放軍高級將領，其中武警司令王春寧先前就被傳出遭調查，還有3名將領則首次被證實出事，凸顯中共軍隊大清洗行動還沒結束。（圖擷取自微博）

2025/09/14 06:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國全國人大常委會12日公告一份人大代表罷免名單，包括4名解放軍高級將領，其中武警司令王春寧先前就被傳出遭調查，還有3名將領則首次被證實出事，凸顯中共軍隊大清洗行動還沒結束。

根據中國全國人大常委會公告，被罷免人大代表職務的軍方高級將領，包括武警部隊司令員兼上將王春寧、火箭軍紀委書記兼中將汪志斌、中央軍委後勤保障部部長兼中將張林，以及中央軍委聯勤保障部隊政委兼中將高大光等4人，引發外界高度關注。

請繼續往下閱讀...

香港《星島日報》報導，公告未公布上述4名高級將領被免的原因，但相信同近年解放軍反腐風暴有關，此前已有多名落馬將領被罷免人大代表職務。

王春寧是紅二代，其軍旅生涯起始於其父親曾任職的南京軍區。中國國家主席習近平上任後，王春寧獲得一路提拔重用：2016年8月升任北京衛戍區司令員；2017年7月晉升中將軍銜；2020年4月調任武警部隊參謀長；2020年12月升任武警部隊司令員，晉升上將警銜。但王春寧自去年底開始「失蹤」，並傳出被查，如今北京當局正式宣布他「出事」。

前中共中央政治局常委、中紀委書記尉健行的撰稿人王友群認為，王春寧調到武警部隊，都是由中央軍委政治工作部主任苗華負責考察的。王春寧很可能給苗華送過錢。苗華被查後，可能咬出王春寧。習近平把掌控武警部隊看得是很重的，王春寧倒台也是對習近平的重擊。

和王春寧同時被罷免人大代表的還有中央軍委後勤保障部部長兼中將張林、中央軍委聯勤保障部隊政委兼中將高大光、以及 火箭軍紀委書記兼中將汪志斌。

時事評論員李林一指出，這次北京當局一口氣罷免4名高級將領的人大代表職務，按中共慣例，他們確實都被調查了，除了坐實武警司令王春寧出事傳聞，其他3名將領出事的訊息，顯示軍中大清洗的行動在擴大，現在連中央軍委後勤保障部部長和聯勤保障部隊政委都出事了，連火箭軍紀委書記都查了，接下來出事的人可能還會出人意料。

《彭博》先前報導，習近平自2012年上任迄今，對解放軍高層展開大清洗行動，其範圍和力道遠超過中共之前的所有領導人，迄今已解職或調查了近5分之1由他親自提拔的將領。根據《彭博》統計，習近平任內提拔的79名高階將領中，有14人不是被調查，就是被消失，佔總數的17.7%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法