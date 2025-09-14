美中馬德里新一輪會談　聚焦經貿與TikTok期限

2025/09/14 01:15

〔中央社〕美國貿易代表署（USTR）一名官員今天表示，美國貿易代表葛里爾將在預定14日起在西班牙馬德里與中國官員參加新一輪美中會談，觸及貿易及其他經濟議題，而TikTok最晚於9月17日出售美國資產的期限也包含在內。

葛里爾（Jamieson Greer）將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一同前往西班牙，和中國國務院副總理何立峰及其他中國高級經濟官員展開磋商。

美國財政部表示，馬德里會談將涵蓋多項經貿議題，包括TikTok引發的國安疑慮，以及美中雙方共同打擊洗錢的努力。

中國商務部則指出，馬德里會談將聚焦美國關稅、「濫用」出口管制及TikTok等經貿議題。

葛里爾、貝森特、何立峰上次會晤是在7月於瑞典斯德哥爾摩，中國首席貿易談判代表李成鋼也在場。當時雙方原則上同意延長貿易休戰90天，大幅降低雙方高達三位數的報復性關稅，並重新讓中國稀土礦物輸入美國。

美國總統川普（Donald Trump）則批准，美國現行對中國商品課徵約55%的稅率將延長至11月10日。

貝森特昨天呼籲七大工業國集團（G7）盟國對來自中國和印度的進口商品加徵「具實質意義的關稅」，以施壓兩國停止購買俄羅斯石油；此舉意在減少俄羅斯的石油收入，促使莫斯科加入烏克蘭和談。（編譯：徐崇哲）1140914

