11萬vs.5千人 英國反移民與反種族歧視遊行人數懸殊

約11萬人參加13日英國倫敦市中心反移民遊行。（歐新社）

2025/09/13 23:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕由英國極右翼倡議人士亞克斯里－藍儂（Stephen Yaxley-Lennon，又名湯米·羅賓遜，Tommy Robinson）發起的「團結王國」（Unite the Kingdom）反移民遊行集會，13日吸引超過10萬人現身倫敦市中心；在此同時，反種族歧視運動人士則在附近舉行規模較小反制抗議，有約5000人共襄盛舉。

大批群眾，其中不少人身披紅十字的英格蘭國旗與米字英國國旗，一早就聚集在西敏寺以南，參加這場被羅賓遜譽為「最盛大言論自由慶典」的遊行集會。遊行隊伍越過西敏橋，集結於唐寧街附近，聆聽來自歐洲與北美各地的極右翼人士發表演說。

「沉默的大眾將不再沉默，」羅賓遜告訴群眾。 「今天是文化革命的火花。」

英國警方表示，根據監視器畫面與警用直升機拍攝的影片，估計有11萬人參加這場反移民集會。此外，另有約5000人參加在以北約1英里（約1.6公里）處舉行的「挺身對抗種族主義」（Stand Up To Racism）遊行集會。

英國境內反移民情緒近來日益高漲，支持英國「脫歐」的法拉吉（Nigel Farage）領導的極右翼政黨「英國改革黨」（Reform UK）的支持率在民調中領先，反移民抗議者還把矛頭對準安置尋求庇護者的飯店。

不少參與羅賓遜的集會遊行的民眾坦言，對外來移民問題漸感憂心，甚至直言移民的到來有如「入侵」，以及指責當前執政的中間偏左政府與之前的保守黨政府「不了解民眾想把國家找回來」。

在另一頭的反種族歧視活動中，資深工黨國會議員艾波特（Diane Abbott）指責羅賓遜及其盟友，散佈尋求庇護者對英國構成威脅的「謬論」與「危險」謊言。艾波特告訴英國天空新聞（Sky News）：「我們需要與尋求庇護者團結一致，我們需要展現團結一心。」

約5000名反種族歧視示威者13日也走上英國倫敦街頭。（歐新社）

