    首頁　>　國際

    籲北約停買俄油、課中國100％關稅 川普:準備對俄羅斯重大制裁

    川普呼籲北約國家停止採購俄國石油。（法新社）

    2025/09/13 23:19

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普13日指出，如果北約（NATO）國家也與美國同步調，他準備對俄羅斯的石油實施「重大的」制裁。

    彭博報導，川普12日表示，他對發動烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普廷已快沒耐心了。13日清晨，他在社群平台「真相社群」發文說，「當所有北約國家同意、並開始採取相同措施，當所有北約國家停止採購俄國石油，我準備對俄羅斯實施重大制裁，但如你所知，北約對『贏』的投入遠未達到100%，某些成員國對俄國石油的採購令人震驚！這極大削弱了你們對俄羅斯的談判地位與實力」。

    美國12日在七國集團（G7）財長會議上，施壓G7盟邦對大量採購俄國石油的中國與印度課徵100%關稅，以迫使普廷結束烏俄戰爭。此前，他也敦促歐盟對中國與印度課徵100%關稅。

    川普發文說，「總之，當你們好了，我也準備好採取行動，只要說是什麼時候？我認為這個，加上北約，作為一個整體，對中國課徵50%至100%關稅，並在烏俄戰爭結束後全面撤銷，將大大幫助終結這場致命但荒謬的戰爭」。

    他補充，「中國有強大的控制力，甚至控制俄羅斯，而這些有力的關稅將打破這種控制，這不是川普的戰爭（如果當時我是總統，戰爭絕不會開始），這是拜登與澤倫斯基的戰爭，我只是在此阻止戰爭，並拯救成千上萬俄羅斯與烏克蘭人的生命（光是上週就損失7118條人命，太瘋狂了）。如果北約照我所說的去做，戰爭很快就能結束，所有那些生命都將得救，否則只是在浪費我的時間，以及美國的時間、精力與金錢」。

