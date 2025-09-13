「史上最薄iPhone」耐不耐拗? 蘋果官方實測畫面曝光

蘋果iPhone Air號稱史上最薄的iPhone。（路透）

2025/09/13 22:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國蘋果公司日前發表新機iPhone Air，號稱史上最薄的iPhone，但其超薄機身的耐用度也受到質疑。對此，蘋果公司高層近日在媒體訪問中，當場請記者拗彎看看，測試後看來是通過考驗。

《商業內幕》（Business Insider）網站13日報導，蘋果全球行銷資深副總裁喬衛克（Greg Joswiak）和硬體工程副總裁透納斯（John Ternus），在科技產品評測網站《Tom’s Guide》的訪問中，對自家新發表的這款手機信心十足，喬衛克說，「試試看把它拗彎」。

進行訪問的該網站兩名記者史普諾爾（Mark Spoonauer）和烏拉諾夫（Lance Ulanoff），便輪流嘗試徒手折彎iPhone Air。史普諾爾試著把手機往上、往下彎後說，「它會彎曲，但是隨即回復形狀」。

透納斯表示，iPhone Air機身採用的鈦金屬框是其耐拗的關鍵，「它比以往任何iPhone都更耐用」，抗彎強度「超過公司內部標準，這是相當高的」。喬衛克則以「耐震建築」比喻，允許在受力時略有形變，但隨即復位，這使這款手機能有輕薄的外形，他還說，這是一大賣點。

蘋果在9日發表會推出iPhone Air，厚度僅5.6公釐。執行長庫克（Tim Cook）在發表會後接受訪問，也表示這款手機拿在手上，輕薄得「感覺就像要飛走一樣」。

