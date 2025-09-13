德國打造歐洲最強軍隊 10年擴軍計畫擬倍增兵力

德國聯邦國防軍9月入伍的新兵。（美聯社）

2025/09/13 21:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕政治新聞網站《政客》（Politico）12日報導，德國正推動大幅擴編軍隊，要在未來10年將現役軍隊規模倍增，並且大幅擴大國土防衛軍編制，力圖成為歐洲居主導地位的軍隊。

根據《政客》歐洲版取得的一份德國軍方機密備忘錄，德國陸軍總司令梅茲（Alfons Mais）警告，目前柏林的軍隊規模遠不足以達到北大西洋公約組織（NATO）定出的2035年新規劃目標，他勾勒出一份10年擴軍計畫，將使現役兵力接近倍增，國土防衛單位達到3倍多。

這份已於本月稍早提交給國防部，以及聯邦國防軍總監的備忘錄指出，唯有大幅擴充軍力，才能賦予德國可靠能力，以嚇阻敵人以及與盟邦並肩進行高強度作戰。這份文件定出2029年現役軍隊編制目標為大約9萬人、非現役為6萬4000人，這兩者目前規模分別為6萬2000人和3萬7000人；更長期則預期需要在2035年前，再增加4萬5000名現役、1萬5000名非現役兵力。

擴編的其中一個焦點是國土防衛司令部，其編制到2029年將擴大到約13萬8000個職務，其中包括增加至少9500名現役兵力，這將使其成為未來德國軍隊最大的單一單位。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）5月宣布，要在2031年前，將德國聯邦國防軍打造成「歐洲最強的常規軍隊」；這份擴軍計畫也與北約6月峰會通過的新軍力規劃目標有直接關係，該規劃呼籲成員國，為和俄羅斯以及其他對手國家進行大規模、高科技衝突做好準備。

