    首頁　>　國際

    卡達召集阿拉伯與穆斯林領袖9/15開峰會 譴責以色列轟炸杜哈

    卡達首相暨外交大臣穆罕默德在以色列襲擊杜哈後，召開記者會譴責。（法新社）

    2025/09/13 22:13

    〔中央社〕針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領袖舉行峰會，來譴責以色列並展現對卡達的支持。

    法新社報導，以色列9日空襲杜哈（Doha），鎖定打擊數名哈瑪斯（Hamas）的高層人士，結果造成5名哈瑪斯成員和1名卡達安全人員喪命。這引發國際間廣泛譴責，包括美國的數個波斯灣盟邦。

    卡達設有美國在區域最大軍事基地，並與美國和埃及一同扮演以哈戰爭的調停角色。

    官方卡達通訊社（QNA）報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天表示，15日峰會將討論1份「有關以色列攻擊卡達的決議草案」，草案將在明天召開的部長級會議先行擬定。

    他還說，這場峰會反映出「阿拉伯和伊斯蘭世界面對以色列怯懦的侵略，廣泛團結支持卡達」。

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）和伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）都將出席峰會。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）屆時也將在杜哈，但出席會議與否還未確定。

