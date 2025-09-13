為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    切斷普廷戰爭機器財源 ! 美籲G7課徵中、印100％二級關稅

    貝森特呼籲G7對中國與印度課徵「有意義的關稅」，以迫使其停止採購俄國石油。（路透）

    貝森特呼籲G7對中國與印度課徵「有意義的關稅」，以迫使其停止採購俄國石油。（路透）

    2025/09/13 20:34

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國12日施壓7國集團（G7），對大肆採購俄國石油的中國與印度，課徵最高100％關稅，以迫使莫斯科與烏克蘭展開和平談判。

    金融時報報導，7國集團財長在視訊會議中，討論美國提出的新一輪對俄措施，美國發給相關國家的文件指出，「G7應立即對中國與印度課徵50％至100％二級關稅，因為他們採購俄國原油。G7應鎖定助紂為虐者與牟利者，主要是中國與印度，以遏制他們延長這場戰爭」。

    川普近日也敦促歐盟對中國與印度課徵100%關稅，如今將範圍擴大至G7盟友。

    彭博報導，美國也要求G7應建立合法途徑，扣押被凍結的俄羅斯主權資產，並考慮利用相關資產的本金挹注烏克蘭防衛。莫斯科被凍結的3000億美元資產多數在歐洲，尤其是比利時。

    G7輪值主席國加拿大聲明說，與會財長同意加速討論利用遭凍結的俄國資產，以資助烏克蘭國防，同時討論了「範圍廣泛的可能經濟措施，以升高對俄羅斯壓力，這些包括對助長俄國戰爭能力的國家，進一步實施制裁與關稅等貿易措施」。

    美國財長貝森特與貿易代表葛里爾之後也聲明指出，貝森特在會中呼籲G7國家加入美國，對採購俄國石油的國家課徵關稅。聲明說，「只有齊心努力，從源頭上切斷普廷戰爭機器的財源，我們才能施加充分的經濟壓力，以終結這場毫無意義的殺戮」。

    該聯合聲明也說，貝森特與葛里爾對會中做出增加制裁壓力，以及探索使用凍結的俄羅斯主權資產，以支持烏克蘭防衛的承諾表示歡迎。

    彭博指出，美國向G7提出的計畫還包括對俄國的「影子油輪船隊」以及讓相關貿易得以進行的網絡實施制裁，並禁止對有關實體提供海事服務保險。

    美國也呼籲盟友制裁支持俄羅斯軍工產業的實體，以及禁止在俄羅斯特別經濟區提供人工智慧與金融科技相關服務。

    圖
    圖
