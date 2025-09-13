以色列「被迫」空襲卡達?華郵披露：摩薩德拒絕狙殺哈瑪斯領袖

以色列9日對卡達杜哈發動空襲，企圖擊殺哈瑪斯領袖。（法新社）

2025/09/13 20:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》12日獨家披露，以色列9日對卡達首都杜哈的「哈瑪斯」領導層發動攻擊，原本應該執行地面狙殺行動的摩薩德（Mossad）拒絕出動，理由是擔憂影響與卡達方面的關係，及進行中的人質停火談判，以色列只好改採次要方案，即出動戰機及發射飛彈攻擊。此事凸顯，該行動在以色列高層間存在巨大分歧。

２名以色列知情人士透露，以色列對外情機構摩薩德，拒絕執行近期擬定的地面行動計畫，派幹員赴卡達暗殺哈瑪斯領袖。摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）反對的部分原因是，此舉可能破壞他及摩薩德與卡達方面建立的關係。卡達目前正接待哈瑪斯代表，並在哈瑪斯與以色列間斡旋停火談判。

請繼續往下閱讀...

在摩薩德沒有派幹員執行暗殺的情況下，以色列9日改採次要方案，即出動戰機及發射飛彈攻擊。但哈瑪斯表示，空襲未能擊斃包括其代理領袖及哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）在內的高層官員，反而造成其談判代表團多名親屬及助手，以及1名卡達軍官死亡。以色列安全機構也愈發確信，空襲未能擊斃位在卡達的任何哈瑪斯高層。

12日，哈瑪斯還宣布哈雅為其「殉職」兒子哈曼舉行葬禮，有力地駁斥有關哈雅本人被擊斃的傳聞。

以色列反對者不僅反對此次計畫的執行方式，還反對在人質談判進行中動手。一名了解人質停火談判進度的官員告訴以色列12頻道，巴尼亞、以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）和以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）等，大多數國防官員都建議延後攻擊。

該官員直言，雙方已快要就釋放人質達成協議，談判應進行到底。每個人都明白執行暗殺將降低人質獲釋可能性，也都明白若真執行暗殺，人質將面臨何種後果。

另一位了解摩薩德反對立場的以色列官員，則質疑納坦雅胡的決策，「我們可以在1、2年甚至4年後，秘密暗殺哈瑪斯領袖，摩薩德知道怎麼做，為什麼要現在做？」

支持行動的以色列官員則有總理納坦雅胡、國防部長兼國家安全局（Shin Bet）代理局長卡茲、戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）等人。至於負責人質談判的以色列代表阿隆（Nitzan Alon）甚至未獲邀參與此次行動會議，因為其他官員相信，他會反對任何可能危及人質的行動。

華郵另披露以色列當天空襲行動的細節，指8架F-15和4架F-35參與行動，從以色列南部向南飛越紅海，再從阿拉伯半島另一側向卡達發射彈道飛彈。據了解，以色列直到攻擊開始前幾分鐘才向美國通報，也沒有提供目標的具體細節。美國利用偵測到飛彈熱訊號的天基感測器，確定目標就是杜哈。但當美國向卡達發出警報時，飛彈已襲擊卡達10分鐘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法