柯克槍擊案毛瑟步槍找到！ 孫瑋芒研判孤狼犯案原因曝

2025/09/13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日遇槍擊身亡，涉案的美國猶他州22歲青年羅賓森（Tyler Robinson）落網後，警方調查羅賓森的涉案槍枝，是一把「毛瑟98」栓動步槍。然而自導自演說、陰謀論說法仍有所聞。不過作家孫瑋芒在凶器的種種訊息揭露後，認為是孤狼式行動。

作家孫瑋芒今（13日）於臉書粉專表示，「有關凶器的種種訊息揭露後，『自導自演說』、『陰謀論』可以打住了。」孫瑋芒認為，「就已知訊息，凶嫌基於個人政治動機，使用相對容易取得的凶器，採取孤狼式行動。」

孫瑋芒提到，根據《今日美國（USA Today）》12日報導，FBI鑑識人員在猶他州立大學「路西中心（Losee Center）」的後樹林裡，發現了這把被認為是凶器的「高威力栓動步槍」，槍膛中有1枚已發射的彈殼；彈匣內有3顆未發射子彈，而致命一槍就是從那裡射出的。

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局前副局長奇坦（Tom Chittum）向《今日美國》表示，案發的「.30-06」口徑栓動步槍，「是常見的狩獵口徑。」奇坦解釋，「這是一次較遠距離的射擊，顯示射手經過準備與練習，但完成此射擊未必需要具備警方或軍方狙擊手的專業能力。」奇坦也分析，「借助現代光學瞄具與適當訓練，這並非不可能完成的射擊。」

另外，《天空新聞（Sky News）》補充，案發當時射手位在路西中心的樓頂上，槍枝距離柯克的講台估計為130至140公尺。此外，《今日美國》也報導，猶他州長考克斯（Spencer J. Cox）告訴記者，1名羅賓森的家人直言，他認為「柯克滿腦子仇恨，而且散播仇恨。」

至於被發現的「毛瑟98」步槍，考克斯強調，槍裡1枚未擊發的彈殼刻著「啊姑娘再見，姑娘再見，再見，再見（Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao）」，這段歌詞出自於二戰期間，是義大利反法西斯抵抗運動的歌曲。

考克斯還說到，另1枚彈殼則刻著「嘿法西斯！接招！（Hey fascist! Catch!）」的字樣，並繪有向上、向右、向下、向下、向下（↑→↓↓↓）的箭頭符號，這明顯是影射合作射擊遊戲《地獄潛水員2（Helldivers 2）》，裡面的空襲指令代碼，由於此代碼已演變為網路迷因，會用以暗示對應摧毀目標的毀滅性反應。

而未擊發的第3枚彈殼，上面刻的是「你若讀到此處，你就是同志 LMAO」，「LMAO（Laughing My Ass Off）」是網路流行語，意思是指笑到不行。

