柯克遇刺後美國如何療傷？川普拒團結：問題在激進左派

美國總統川普。（歐新社檔案照）

2025/09/13 19:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國知名保守派政治評論家柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件，引發對美國社會分歧加劇的擔憂。美國總統川普12日接受訪問，被問到如何彌合分裂，他說，問題出在左派激進份子。

英國《衛報》報導，川普12日上午接受福斯新聞晨間節目「福斯與朋友」（Fox & Friends）訪問，被問到打算如何療癒柯克遇刺案帶來的創傷，「我們要如何修復這個國家，如何重新團結在一起」？但是川普拒絕以呼籲全國團結，來修補裂痕，反指唯一的問題，是美國政治左派「惡毒且可怕」的激進份子。

川普說，「右派激進者之所以激進，是因為不想看到犯罪……而左派激進者是問題所在，他們惡毒且可怕，並且有政治頭腦」；他還表示，左派「想讓男性參加女子運動、讓跨性別成為所有人的選項，他們要開放邊境，這是這個國家發生的最糟糕的事」。

川普的態度有別於歷任總統，往往以訴諸團結化解社會裂痕的作法。衛報指出，在美國全國為柯克遇刺事件深感憤怒、恐懼和哀悼之際，川普拒絕尋求一條共同的跨黨派道路往前邁進，以一名現任美國總統來說，即便是以川普的標準，也是令人驚訝之舉。

柯克被宣告身亡後數小時，川普在白宮橢圓形辦公室發表的談話，就歸咎「激進左派」，暗示將報復「資助與支持」政治暴力的組織。他在12日的訪問中，再度揚言要以「反勒索及受賄組織法」（RICO），調查金融富豪索羅斯（George Soros），指控索羅斯資助「不僅進行示威，而是真正的煽動、在街頭暴動的職業煽動者」。

