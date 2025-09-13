英國易捷航空班機還沒起飛就停飛 竟是因為「出車禍」

易捷航空班飛在起飛前與牽引車相撞，乘客被迫下機。（翻攝自X）

〔即時新聞／綜合報導〕英國廉航「易捷航空（easyJet）」1架飛往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote）的班機，今（13）日早上在英國曼徹斯特機場的滑行道上，與1輛地勤牽引車發生碰撞，機場的工作人員隨即趕往處理，並疏散機上的乘客。

英媒《每日郵報》報導，目擊者指出，這架空中巴士A320客機的前輪與飛機牽引車發生碰撞。這類牽引車通常用於拖動飛機，因為飛機本身並沒有倒車功能。

據報導，這架易捷航空「U22029」班機原定於早上7點起飛，意外發生後乘客均被疏散，轉乘另1架飛機；相關單位則著手安檢「出車禍」班機。所幸這次事件無人受傷，也未延誤或干擾其他航班造成，但機場有暫時關閉1個登機門。

易捷航空發言人說，「飛機是在航廈後推的過程中，與牽引車發生碰撞。期間，所有乘客均已下機，返回室內，我們提供了茶點，安排另1架飛機於下午出發。安全是我們的首要任務，對於這次延誤所造成的不便，我們深表歉意。」

