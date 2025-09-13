為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國易捷航空班機還沒起飛就停飛 竟是因為「出車禍」

    易捷航空班飛在起飛前與牽引車相撞，乘客被迫下機。（翻攝自X）

    易捷航空班飛在起飛前與牽引車相撞，乘客被迫下機。（翻攝自X）

    2025/09/13 20:25

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國廉航「易捷航空（easyJet）」1架飛往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote）的班機，今（13）日早上在英國曼徹斯特機場的滑行道上，與1輛地勤牽引車發生碰撞，機場的工作人員隨即趕往處理，並疏散機上的乘客。

    英媒《每日郵報》報導，目擊者指出，這架空中巴士A320客機的前輪與飛機牽引車發生碰撞。這類牽引車通常用於拖動飛機，因為飛機本身並沒有倒車功能。

    據報導，這架易捷航空「U22029」班機原定於早上7點起飛，意外發生後乘客均被疏散，轉乘另1架飛機；相關單位則著手安檢「出車禍」班機。所幸這次事件無人受傷，也未延誤或干擾其他航班造成，但機場有暫時關閉1個登機門。

    易捷航空發言人說，「飛機是在航廈後推的過程中，與牽引車發生碰撞。期間，所有乘客均已下機，返回室內，我們提供了茶點，安排另1架飛機於下午出發。安全是我們的首要任務，對於這次延誤所造成的不便，我們深表歉意。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播