為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金氏紀錄認證世界最高！ 10.8公尺巨無霸向日葵向烏克蘭致敬

    美國的烏克蘭移民巴比奇，和他打破金氏世界紀錄的向日葵。（美聯社）

    美國的烏克蘭移民巴比奇，和他打破金氏世界紀錄的向日葵。（美聯社）

    2025/09/13 18:48

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國印第安納州一名男子，種了一株超高的向日葵，近日獲得金氏世界紀錄組織確認，其高度達35英尺9英寸（約10.8公尺），已經改寫世界紀錄。這名男子也以這株綽號「幸運草」（Clover）的向日葵，向烏克蘭致敬。

    《美聯社》13日報導，住在韋恩堡的巴比奇（Alex Babich），在3日認證當天，動用40英尺高的高空作業車完成丈量，現場約有85人見證，包括當地大學的資深園藝師、度量衡局代表等人，他則與金氏世界紀錄組織一名代表視訊，紀錄這一刻。金氏世界紀錄確認，巴比奇種的這株「幸運草」，為歷來最高的向日葵，比之前由德國人維持的紀錄，高出5英尺（約1.5公尺）。

    這個紀錄對這名47歲的烏克蘭移民別具重要性，因為向日葵是烏克蘭的國花，2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，向日葵更成為國際聲援象徵。巴比奇生長在烏克蘭，後因車諾比核災影響，1991年14歲時移民美國。他7年前開始種向日葵，種出這株世界最高向日葵，是多年來試錯的成果，這朵花「就像我的一個孩子，日日呵護」。而取名「幸運草」，則是他10歲兒子的點子，因為他會爬上鷹架，把四葉草放在向日葵的葉子上求好運。

    巴比奇表示，寫下這個紀錄，「相當感動」，「我們只祈求戰爭結束、停止殺戮。」這株巨無霸向日葵，也將成為紀錄片《Bloom》主角，巴比奇也在市集上發送向日葵種子包，包裝上寫著「把愛散播出去」。他說，自己終有一日會離世，「但是這朵花的故事會在家族一代代傳下去」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播