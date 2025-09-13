金氏紀錄認證世界最高！ 10.8公尺巨無霸向日葵向烏克蘭致敬

美國的烏克蘭移民巴比奇，和他打破金氏世界紀錄的向日葵。（美聯社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國印第安納州一名男子，種了一株超高的向日葵，近日獲得金氏世界紀錄組織確認，其高度達35英尺9英寸（約10.8公尺），已經改寫世界紀錄。這名男子也以這株綽號「幸運草」（Clover）的向日葵，向烏克蘭致敬。

《美聯社》13日報導，住在韋恩堡的巴比奇（Alex Babich），在3日認證當天，動用40英尺高的高空作業車完成丈量，現場約有85人見證，包括當地大學的資深園藝師、度量衡局代表等人，他則與金氏世界紀錄組織一名代表視訊，紀錄這一刻。金氏世界紀錄確認，巴比奇種的這株「幸運草」，為歷來最高的向日葵，比之前由德國人維持的紀錄，高出5英尺（約1.5公尺）。

這個紀錄對這名47歲的烏克蘭移民別具重要性，因為向日葵是烏克蘭的國花，2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，向日葵更成為國際聲援象徵。巴比奇生長在烏克蘭，後因車諾比核災影響，1991年14歲時移民美國。他7年前開始種向日葵，種出這株世界最高向日葵，是多年來試錯的成果，這朵花「就像我的一個孩子，日日呵護」。而取名「幸運草」，則是他10歲兒子的點子，因為他會爬上鷹架，把四葉草放在向日葵的葉子上求好運。

巴比奇表示，寫下這個紀錄，「相當感動」，「我們只祈求戰爭結束、停止殺戮。」這株巨無霸向日葵，也將成為紀錄片《Bloom》主角，巴比奇也在市集上發送向日葵種子包，包裝上寫著「把愛散播出去」。他說，自己終有一日會離世，「但是這朵花的故事會在家族一代代傳下去」。

