在飛機廁所洗手反陷險境? 專家曝關鍵原因

有些專家認為，在飛機上洗手並不是那麼必要，甚至可能還會帶來危險。示意圖。（路透）

2025/09/13 18:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有在飛機上洗過手的經驗嗎？飛機是密閉的空間，較容易有細菌存在，但有些專家卻認為，在飛機上洗手並不是那麼必要，甚至可能還會帶來危險，這一番話聽起來有點反直覺，但他們指出，「其實背後是有道理的」。

美媒《Mental Floss》報導，飛機上的環境充滿了無可避免的細菌，因此通常會聽到有人建議經常洗手以防病菌傳播，但問題在於飛機上的水質，並不如大家所想的那麼乾淨。有專家指出，飛機廁所裡的水並非總是符合衛生標準，甚至可能含有大腸桿菌等細菌，這讓本來是為了保持清潔的洗手行為，反而成了可能帶來風險的舉動。

報導指出，在飛行過程中，飛機廁所可能是細菌最密集的地方之一。雖然清潔人員會定期打掃廁所，尤其是廁所本身，但許多經常被觸碰的高接觸區域，如門把、鎖扣等，往往很容易忽略。根據《華盛頓郵報》的採樣結果，飛機上最髒的地方之一，就是廁所的水龍頭把手。

但更嚴重的問題其實在於水質。報導指出，一項2017年的研究顯示，飛機上的冰塊，竟然含有超過50種細菌，兩年後，又有水質分析也發現，幾家大型航空公司的水源中，竟然發現了大腸桿菌等細菌。這些水源有時並非來自潔淨的來源，而且運輸水的容器有時也沒經過消毒。

因此，許多專家表示，最好不要喝飛機上的水，甚至建議避免飲用可能使用飛機水源製作的飲料，如咖啡或茶。而既然飛機上的水源不可信，那麼用洗手液來代替洗手，可能是更明智的選擇，等下了飛機，再記得找個乾淨的地方好好洗手。

報導指出，雖然並不是每次使用受污染的水都會生病，但如果真的不幸感染，可能會讓整個假期都泡湯。雖然攜帶一瓶小型手部消毒液有點麻煩，與其冒著感染或腹瀉的風險，還是用消毒液來保護自己會比較明智。此外，若想減少飛行中接觸到病菌，專家還提供了一些防範措施，像是選擇靠窗的座位，比較不容易接觸到走動的乘客；使用消毒濕紙巾消毒座位、托盤桌等高接觸區域；儘量避免觸摸臉部；並且帶自己的零食，避免碰到可能不乾淨的包裝。

