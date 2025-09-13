澳洲吃下定心丸!魯比歐私下保證 不會撤銷AUKUS潛艦協議

華郵披露，魯比歐告訴訪美的澳洲防長馬勒斯，美國不會撤銷AUKUS潛艦協議。（歐新社）

2025/09/13 18:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》13日引述6名知情人士透露，美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐，已私下向澳洲國防部長兼副總理馬勒斯（Richard Marles）保證，美國、澳洲和英國為澳洲建立新核潛艦艦隊的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），不會被川普政府撤銷，讓坎培拉當局彷彿吃了定心丸。

在2021年由美英澳三國簽署的AUKUS協議，將使澳洲成為擁有核潛艦的國家一員，但美國國防部（戰爭部）政策次長柯伯吉，在數月前批評該協議不切實際，並重新檢視，令坎培拉當局一直惴惴不安。然而，在8月底、9月初之際，當馬勒斯訪美探詢川普政府AUKUS協議的支持程度時，魯比歐告訴馬勒斯，美澳雙方將繼續進行核潛艦合作，相當於暗示該協議不會作廢。

馬勒斯此行，也為預計本月底舉行的澳洲總理艾班尼斯和美國總統川普雙邊會談鋪路。

今年2月，當川普在白宮會見英國首相施凱爾時，似乎對AUKUS協議一知半解，後來國防部長赫格塞斯澄清，川普「非常了解並支持」該協議，而川普也在6月舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，表達對該協議的支持，稱「我們正在推動這項協議」。

美國一名高階官員在聲明中指出，國務院正與戰爭部密切合作，審查AUKUS協議，「我們將繼續致力於與澳洲合作，加強和推動此一聯盟」。一名熟悉美國政府想法的國防專家表示，這向澳洲傳遞出「一切都會好轉」的訊號。

據了解，AUKUS協議要求美國從2030年代初起，向澳洲出售最先進的維吉尼亞級攻擊和潛艦，直到澳洲有能力自行建造採用美國，或英國核動力推進技術的新型號，後者預計在2040年代實現。然而，柯伯吉認為美國國防工業已自顧不暇，難以滿足國會規定的每年建造2艘維吉尼亞級潛艇的要求，不應貿然向澳洲出售潛艦。美國造船廠目前每年僅生產1.3艘該型潛艦。

為了加快潛艦生產速度，澳洲已同意向美國潛艦工業投資30億美元（約910億台幣），但專家表示，即便如此，培養充足且熟練的工人來建造潛艦，仍將是一項重大挑戰。此外，AUKUS協議的不確定性，也讓該地區其他希望與美國合作的國家感到擔憂。華府近期已啟動與日本合作研發飛彈、與印度合作生產噴射機引擎的計畫，以增強其對抗中國工業實力的能力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）澳洲所所長厄德（Charles Edel）表示，重新對AUKUS協議做出保證，「將是一個非常正向的舉措，將增強美國工業基礎，強化美國最親密盟友之一，並穩定印太地區」；一旦失敗，美國的能力和存在感就會減弱，國際信譽也受到重擊。

