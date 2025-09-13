小泉進次郎參選自民黨總裁 5人幫老面孔爭上位態勢成形

日本媒體點名自民黨總裁選舉前五強，包括內閣官房長官林芳正（左起）、前幹事長茂木敏充、農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障大臣小林鷹之，與另一名前經濟安全保障大臣高市早苗。（法新社檔案照組合）

2025/09/13 18:23

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據日媒，日本前首相小泉純一郎次子、現任農林水產大臣的小泉進次郎，13日在與支持者見面時說，將投身下月初投票的日本執政黨自民黨總裁選舉，再次爭取首相大位。

根據了解，44歲的小泉進次郎是在老家神奈川縣橫須賀三浦市與後援會成員見面時，宣布將再次參選自民黨總裁。預料他將在下週正式宣布參選。

自民黨是日本執政黨，黨魁即日本首相。

自民黨在日相石破茂日前宣布請辭後將選舉新總裁，競選活動22日正式起跑，自民黨議員將在10月4日表決，一般黨員也有機會投票。

身為石破內閣成員，小泉此前在被問到是否投身自民黨總裁選舉時，始終態度審慎。12日，小泉在記者會上論及自民黨當前情勢時說，自民黨刻正處於極其關鍵重要之際，當務之急在於修復內部分裂以便共同前進。小泉還說，他會在與支持者商議後，決定採取何種行動。

截至目前為止，唯一正式宣布參選黨魁的自民黨要人，是69歲的自民黨前幹事長茂木敏充；但預料包括前經濟安全保障大臣高市早苗、現任內閣官房長官林芳正，以及前經濟安保大臣小林鷹之，都將投入自民黨總裁選舉。

以上5人都曾投身去年9月、參選者多達9人的自民黨總裁選舉，當時呼聲最高的是石破、高市、小泉，最後石破在第二輪投票中擊敗高市勝出。

根據日媒公布的最新緊急民調，目前最被看好的自民黨新總裁是高市早苗，支持率28.0％，小泉進次郎以22.5％緊追在後。

