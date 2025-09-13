超酸！ 瑞士新款手錶3、9對調 暗諷川普39％關稅

Swatch特殊版手錶，除錶面3、9位置對調，背面電池蓋還有一個%符號，官網介紹直言，「暗示美國對瑞士實施的關稅」。（路透）

2025/09/13 17:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普宣布對瑞士進口商品加徵39%關稅，瑞士一家手錶品牌公司以幽默回應，近日推出一款新手錶，兩處俏皮的設計，暗喻川普的39%關稅。

《路透》、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，瑞士Swatch公司推出的這款特別款名為「假如⋯⋯關稅？」（WHAT IF…TARIFFS?），除了錶面的3、9位置對調，背面電池蓋還有一個%符號，官網介紹就直言，這兩處的設計，即「暗示美國對瑞士實施的關稅」。

Swatch一名發言人12日表示，這款以「帶點淘氣」設計的手錶，旨在向至今尚無動作爭取降低關稅的瑞士政府，發出警鐘，「我們需要叫醒我們的政府，他們似乎忘了這件事」。

這款手錶售價139瑞士法郎（約台幣5286元），只在瑞士販售，因此不受川普39%關稅影響。這名發言人說，這款特殊款手錶10日開賣後「大成功」，需求量極高，但拒絕透露已售出數量。根據美國財經新聞網站CNBC報導，13日官網上顯示已經銷售一空。

該公司表示，並不打算長期販售這款手錶，因為一旦美國改變對瑞士關稅，就會立即停售這款手錶，「希望只是限量版」。

