    首頁　>　國際

    破紀錄！小哥賭場贏4200萬獎金 第一時間反應笑翻全場

    安東尼第一時間又叫又跳地打電話給母親分享好消息。（取自YouTube）

    安東尼第一時間又叫又跳地打電話給母親分享好消息。（取自YouTube）

    2025/09/13 17:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名來自美國印地安那州的非裔年輕男子，日前在密西根州巴特爾克里克市賭場「火焰守護者（FireKeepers）」，意外贏下137萬多美元獎金（約新台幣4200萬元），打破該賭場獎金紀錄。他第一時間又叫又跳地打電話給母親分享好消息，大喊「我們要跟貧民窟說再見了」，讓現場賭客笑翻。

    綜合外媒報導，這名幸運的男子安東尼（Anthony W.），日前在賭場玩「21點」時，下注5美元到賭桌上的一種累積獎金（Blackjack Triple Diamond Progressive）機制，只要莊家接下來發出的兩張牌都是方塊7，而莊家的牌也是方塊七他就能中獎。

    結果，他竟真的觸發了這些條件，用一手普通的牌贏得137萬6465美元（約新台幣4178萬元）的大獎，破了賭場紀錄。該賭場也在社群X上發文，貼出安東尼與137萬美金支票合照的照片表示，「這是火焰守護者史上最大筆的累積獎金！」

    根據現場流出的影片，安東尼第一時間打電話給母親，他一邊跳上跳下，一邊爆粗口大喊「我他X贏了130萬美金！媽媽，我們要和貧民窟說再見了！我們明天馬上搬家！」真情流露的電話內容，也讓現場賭客笑翻，並替他感到開心。

