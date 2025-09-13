為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    倫敦警察很忙！反移民極右派與反種族歧視同時上街 維安大考驗

    立場相左的抗議示威者13日不約而同在英國倫敦市中心白廳大道附近遊行集會，警方已為此增派人手嚴陣以待。圖為民眾12日在倫敦白廳大道的蒙哥馬利雕像附近守靈，悼念日前遭槍擊身亡的美國保守派倡議人士柯克。（路透）

    2025/09/13 17:04

    〔編譯張沛元／綜合報導〕為因應立場對立的右翼反移民抗議人士與反對種族歧視示威者都將在13日走上街頭，英國倫敦警方已因此增派人力，力求維護安全。

    由反移民與反穆斯林的極右派運動人士亞克斯里－藍儂（Stephen Yaxley-Lennon，又名湯米·羅賓遜，Tommy Robinson）主辦的「團結王國」（Unite the Kingdom）遊行，13日在倫敦滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）附近集會，然後前往「白廳」（Whitehall）大道南端的集會會場。

    在此同時，反種族歧視組織「挺身對抗種族主義」（Stand Up To Racism）則將在白廳大道的另一頭集會。白廳是倫敦市中心的1條通往國會大廈的主幹道。

    極右派的「團結王國」遊行將追悼10日遭槍殺身亡的美國保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）。遊行期間有約1000名警員執勤；倫敦都會區警察局表示，將設置障礙物，以便在這2組人馬之間隔出空間。

    根據了解，倫敦各地13日部署超過1600名警力，包括從其他警隊調來支援的500人，因為13日當天倫敦除了有集會遊行，還有既定的足球賽事，包括備受矚目的英超「西漢姆聯」（West Ham United）與「托登罕熱刺」（Tottenham Hotspur）之間的對決，以及演唱會與其他活動。

    負責這次警務行動的海恩斯（Clair Haynes）表示，警方會以對待其他抗議活動般執行勤務，無所畏懼、不偏不倚，確保民眾能行使合法權利，但同時堅定處理可能發生的事件或違法行為。

