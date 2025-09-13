尼泊爾前總理下台！新總理上任投票竟是通過Discord

尼泊爾年輕世代（Gen Z）主導反貪腐浪潮，將舊政府趕下台，接著透過線上Discord群組投票，選出新任過渡總理。圖為Discord介面示意圖。（彭博社）

2025/09/13 16:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾爆發大規模民眾反貪腐抗議，迫使前總理下台。尼泊爾政府因抗議封鎖臉書、Instagram等多款社群媒體，由年輕世代（Gen Z）主導的反貪腐浪潮將舊政府趕下台後，透過包含台灣在內，全球時下最流行的通訊軟體Discord群組投票，選出新任過渡總理。

《今日印度》報導，由民間團體組織的「反貪青年（Youth Against Corruption）」伺服器在Discord上累計10多萬人參與討論與投票，最終選出前首席大法官卡齊（Sushila Karki）接任過渡總理。這次選舉的投票數據顯示，她以約7千多票、過半支持率勝出。官方也確認她已與尼泊爾總統與軍方首長會晤，準備組成過渡政府。

Discord在這次事件中的角色格外受到矚目，在美國最大網路論壇Reddit上更掀起熱議。這個原本以遊戲玩家為主的即時通訊平台，提供文字、語音及直播等功能，成為Z世代活動者組織討論、進行投票決策的重要場所。這樣的做法被外界稱為「數位民主實驗」。

不過，這種透過Discord投票選領導人的方式也引發質疑。有調查指出，有外國用戶未經驗證身分也能參與投票，可能影響投票公正性。顯示抗議者與觀察者對這些機制的透明度與合法性仍有疑慮。

這次事件也凸顯青年世代對政治的不滿與期望，他們抗議過去政府的權貴裙帶、貪腐與資訊控制，希望有更直接、更具透明度的決策方式，也不滿傳統政治領導人的缺乏代表性。前大法官卡齊向外界承諾將推動責任政府，治理改革將列為過渡政府的重要任務。

