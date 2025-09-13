為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    緬甸軍政府對付反對勢力 夜襲高中炸死19名學生

    緬甸若開邦2所私立學校12日遭軍政府空襲，部分校舍已淪為瓦礫。（美聯社）

    緬甸若開邦2所私立學校12日遭軍政府空襲，部分校舍已淪為瓦礫。（美聯社）

    2025/09/13 16:20

    〔編譯張沛元／綜合報導〕緬甸勢力最強大的少數民族武裝團體之一「若開軍」（Arakan Army）13日表示，緬甸軍政府日昨對若開邦西部發動的空襲，造成包括兒童在內至少19名學生死亡。

    自2021年緬甸軍方發動政變推翻由民運領袖翁山蘇姬領導的文人政府，並引發大規模武裝起義以來，若開邦衝突一直是緬甸血腥混亂局勢的一部分；「若開軍」過去1年來已拿下緬甸若開邦大片土地，刻正就爭奪該邦控制權與軍政府激戰；而正與包括「若開軍」在內的許多反軍政府勢力在多個前線作戰的緬甸軍方，經常被控對平民社區進行空襲與砲擊。

    根據「若開軍」12日在即時通訊應用程式Telegram上發表的聲明，若開邦皎道鎮（Kyauktaw）的2所私立高中在剛過午夜的12日遭到攻擊，造成19名15到21歲的學生死亡，另有22人受傷；對於無辜學生之死，「若開軍」與受害者家屬同感悲痛。

    「若開軍」在聲明中將攻擊歸咎於緬甸軍政府，但法新社去電軍政府發言人請求置評時，無人接聽電話。當地獨立網路媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在報導中也稱此攻擊來自軍政府，直指1架軍政府戰機在學生入睡時朝1所高中投擲2枚500磅的炸彈。

    聯合國兒童基金會（UNICEF）也發表聲明譴責此等「野蠻襲擊」，認為將加劇正日益嚴重的若開邦暴力模式，兒童與家庭已為此付出慘痛代價。

    死於緬甸政府軍攻擊的罹難者遺體12日被放置在地面。（美聯社）

    死於緬甸政府軍攻擊的罹難者遺體12日被放置在地面。（美聯社）

