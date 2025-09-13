談及「假新聞」衝擊！ 李在明︰兒子人生被毀、至今找不到工作

李在明就職百日當天，與媒體進行即問即答。（路透）

2025/09/13 15:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統李在明近日在就職百日記者會上展現親民作風，並針對民生經濟、政治外交安全、社會文化等三大層面回答媒體提問。值得注意的是，李在明特別談及假新聞影響，稱他的兒子的人生因為人為捏造的謊言而毀掉，至今仍找不到工作。

南韓《中央日報》12日報導，李在明11日在青瓦台迎賓館出席就職百日記者會，並未設置獨立講台，而是與媒體團僅隔1.5公尺面對而坐，在簡短致詞後，透過抽籤或點名的方式展開與記者的即問即答。原定90分鐘的記者會共進行150分鐘，現場共提出22個問題。

鑑於有批評指出，李在明在就任30日記者會上未切實回應國政核心議題，此次總統辦公室記者團按領域篩選出核心問題，由李在明率先作出回答。相關領域分為三大板塊：民生經濟、政治外交安全、社會文化。

在政治外交安全方面，李在明主張緩和南北韓軍事緊張局勢，同時也強調，「我並非親北（韓）派，而是為了南韓國家安全、經濟和民生」。

針對增設核電廠問題，他直言不諱地表示，「我們就開誠布公地談吧！即使現在立即開工，也要十年才能完工，這算得上對策嗎？風力和太陽能計畫一兩年就能建成，應該朝那個方向發展，何必非要蓋核電廠？」

在談及虛假新聞時，李在明提及兒子，「我兒子明明有正經工作，卻因有人捏造謊言，稱他入職涉入都市開發爭議的「火天大有資產管理公司」，導致他現在還找不到工作。這種不實報導簡直毀了人的一生」。

在回應檢察改革方案時，李在明表示，「我才是最大的受害者。（媒體）過去總是大肆宣揚對我不利的言論，現在明明有確鑿證據表明情況並非如此，他們卻始終閉口不提」。

針對每個提問，李在明都投入大量時間作出詳盡回應。在總結發言中，他特別說明，「我並不是被帶到警局來接受各位盤問，而是想藉此機會闡述自己的立場。希望各位不要因我的發言過長而感到不悅，畢竟我已經藉著各位的提問，將想說的話盡量表達出來」。

