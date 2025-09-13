前總統波索納洛密謀政變被定罪 巴西民眾上街慶祝

巴西民眾拿出波索納洛穿上囚衣的大型氣球，慶祝這位前總統因密謀政變遭判重刑。（法新社）

2025/09/13 15:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西右翼前總統波索納洛在連任失敗後，為繼續掌權而密謀政變，下台後遭到逮捕調查，最終由最高法院裁定罪名成立，判刑27年又3個月。得知消息後，成千上萬巴西民眾走上街頭慶祝。

英國《衛報》12日報導，智利左翼總統柏瑞克（Gabriel Boric）帶頭在社群平台Ｘ發文慶祝巴西最高法院的裁決，「我敬佩巴西的民主，它擊退一場政變，並在今天審判並定罪那些政變的責任人。他們曾試圖摧毀（民主），而今天，民主卻變得更加強大」。他還補充道：「民主永存！」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也表示：「所有政變者都必須被定罪。這是民主的規則。」

判決出爐當天，巴西首都巴西利亞人民歡欣鼓舞，慶祝波索納洛被定罪。

當天度過37歲生日的銀行員維達爾說：「我真的欣喜若狂。這對我們來說是一個具有象徵意義的日子，這是有史以​​來最好的生日禮物。」肩披彩虹旗的維達爾還說：「我是LGBT族群的一員，我們族群是受波索納洛政府影響最嚴重的族群之一，所以對我們來說，這是一個值得紀念的時刻。」

34歲的納尼說，她這一代人把9月11日與另一件可怕事件聯繫在一起：美國的911恐怖攻擊事件，那是改變現代世界歷史的一天，「現在的巴西，（這個日期）有了新的含義，那就是波索納洛被定罪」。

同樣參加街頭派對的人類學家馬托斯，她的丈夫、原住民專家佩雷拉，在波索納洛2019年至2023年執政期間，與英國記者菲利普斯一起在亞馬遜地區被謀殺。許多人認為，波索納洛的暴力、支持槍枝的言論，以及對環境和原住民保護措施的瓦解，為這起犯罪事件埋下伏筆。

在波索納洛定罪後，她說自己「感到如釋重負、欣喜若狂，眼中燃起熊熊烈火」。她也不諱言道：「我們必須慶祝，正義正得到伸張！」

然而，這些慶祝活動與巴西國內外波索納洛支持者的憤怒形成鮮明對比。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）指責巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）「破壞法治」，「將我們兩個偉大國家的關係推向兩個世紀以來的最低谷」。

先前曾就父親案件一事拚命向美遊說介入的波索納洛之子愛德華多．波索納洛（Eduardo Bolsonaro）則說，他預計「美國政府將採取堅決行動予以回應」。

