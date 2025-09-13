身體很誠實！中國果粉搶到官網當機 「iPhone17搶不到」登熱搜榜首

iPhone 17在中國掀起搶購熱潮，「iPhone 17搶不到」關鍵字還直接衝上微博熱搜榜首。（彭博，擷取自微博，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果新機 iPhone 17 系列於北京時間12日晚間8點正式開放中國民眾預購，結果瞬間掀起搶購熱潮，不僅全系列在開賣後迅速完售，蘋果中國官網一度因流量過大卡頓，「iPhone 17搶不到」關鍵字還直接衝上微博熱搜榜首，引發網友熱烈討論。

據中媒報導，iPhone 17 於京東平台上的預約人數突破700萬，其中以標準版機型最受歡迎，堪稱人氣王。蘋果京東與天貓官方旗艦店首發配貨全部火速完售，有網友發現配送日期已排到10月中旬之後，甚至留言笑稱「手速不夠，搶個手機比搶演唱會門票還難」。

報導指，今年 iPhone 17 標準版首次取消128GB 起跳，256GB 變成最小容量，價格維持不變，讓不少人覺得比起往年更划算，但真正引爆話題的，還是中國消費者的瘋狂搶購行為與「搶不到」的無奈熱搜。近日微博上就出現大量搶不到手機的果粉哀號聲，「iPhone 17搶不到」關鍵字更登上微博熱搜榜第一名。

儘管近年iPhone在中國市場面臨競爭壓力與政治氛圍變化，時常聽聞中國愛國網友高喊「抵制蘋果」、「支持國產」、「支持華為」，但此次預購盛況似乎也再度印證了蘋果品牌在高端市場的超強吸引力。

