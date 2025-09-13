美國拘捕南韓工人後 大韓航空通知飛美空服員隨身攜帶簽證

美國當局拘捕韓籍工人事件後，大韓航空通知飛美空服員隨身攜帶簽證和護照。圖為大韓航空飛抵洛杉磯的空服員。（法新社）

2025/09/13 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代－LG位於美國喬治亞州的合資電池廠，日前有300多名韓籍人士因非法打工或簽證不符被拘捕，使得南韓民眾對赴美工作感到恐慌，大韓航空已通知美國線的空服員隨身攜帶簽證和護照。

據《YTN》報導，空服員擁有專門的10年簽證，但美國當局近來展開的執法行動中，若無法出示恐會遭到逮捕，因此大韓航空要求空服員將證件帶在身上，並且不要做出任何超過逗留目的的事情。

請繼續往下閱讀...

同樣經營飛美航班的韓亞航空、普萊米婭航空（Air Premia）雖然沒有特別發布通知，但員工們都已知道局勢嚴峻，紛紛把護照和簽證放在身邊。

有韓籍航空空服員透露，自己在美國逗留期間尚未遭遇移民和海關執法局（ICE）的搜查，但簽證和護照她絕對不會離身，因為假如她被拘留有可能會無法登上原定的航班。

據了解，空服員在美國落地後，過去就算離開飯店去吃飯、打個高爾夫球都不會出事，但在目前的情況下大家若非必要就不會外出，基本上就是待在飯店房間內直到準備登機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法