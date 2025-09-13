為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國拘捕南韓工人後 大韓航空通知飛美空服員隨身攜帶簽證

    美國當局拘捕韓籍工人事件後，大韓航空通知飛美空服員隨身攜帶簽證和護照。圖為大韓航空飛抵洛杉磯的空服員。（法新社）

    美國當局拘捕韓籍工人事件後，大韓航空通知飛美空服員隨身攜帶簽證和護照。圖為大韓航空飛抵洛杉磯的空服員。（法新社）

    2025/09/13 15:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代－LG位於美國喬治亞州的合資電池廠，日前有300多名韓籍人士因非法打工或簽證不符被拘捕，使得南韓民眾對赴美工作感到恐慌，大韓航空已通知美國線的空服員隨身攜帶簽證和護照。

    《YTN》報導，空服員擁有專門的10年簽證，但美國當局近來展開的執法行動中，若無法出示恐會遭到逮捕，因此大韓航空要求空服員將證件帶在身上，並且不要做出任何超過逗留目的的事情。

    同樣經營飛美航班的韓亞航空、普萊米婭航空（Air Premia）雖然沒有特別發布通知，但員工們都已知道局勢嚴峻，紛紛把護照和簽證放在身邊。

    有韓籍航空空服員透露，自己在美國逗留期間尚未遭遇移民和海關執法局（ICE）的搜查，但簽證和護照她絕對不會離身，因為假如她被拘留有可能會無法登上原定的航班。

    據了解，空服員在美國落地後，過去就算離開飯店去吃飯、打個高爾夫球都不會出事，但在目前的情況下大家若非必要就不會外出，基本上就是待在飯店房間內直到準備登機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播