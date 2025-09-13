鬆一口氣！尼泊爾首位女總理上任 局勢恢復平靜

在過渡總理卡齊上任後，尼泊爾首都加德滿都13日恢復平靜，許多民眾特地前往寺廟參拜祈福。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕尼泊爾爆發大規模民眾反貪腐抗議，迫使前總理下台後，前首席大法官卡齊（Sushila Karki）12日宣誓就任過渡總理，首都加德滿都13日起恢復日常生活，民眾多對卡齊寄予厚望，認為這名該國首位女總理，將致力於反貪腐，並推進良政。

《法新社》報導，12日晚間，卡齊在總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）任命下掌管看守政府，負責恢復秩序並滿足抗議者對未來無腐敗的訴求。在她建議下，國會宣布解散解散，訂於明年3月5日改選。

13日早上，加德滿都街頭的氣氛逐漸平靜，市場重新開放、交通恢復，家家戶戶都到寺廟參拜。對許多尼泊爾人來說，卡齊的任命既具有象徵意義，也預示著改變的希望。51歲的社工巴特拉伊（Suraj Bhattarai）表示，尼泊爾迎來第一位女總理，「我們認為，這位曾擔任首席大法官的總理，將致力於尼泊爾的反腐敗，並推進良政」。

卡齊以獨立性著稱，她的任命是在陸軍參謀長西格德爾（Ashok Raj Sigdel）和總統鮑德爾進行激烈談判後做出，談判內容包括與「Z世代」代表的磋商，後者是這場青年抗議運動的主軸。據了解，此前，成千上萬名的年輕抗議人士使用Discord應用程式討論下一步行動，並提名卡齊為下一任總理。

在加德滿都一家商店工作的23歲馬加爾（Durga Magar）指出：「過渡政府的決定目前看來是好的，目前，民眾面臨的主要問題是貪腐，尤其是在年輕人眼中。」她補充道：「無論是Z世代，還是任何年紀更大的政界人士來解決這個問題，都無關緊要，它（貪腐）必須停止。」

過去一週的抗議活動，因為軍警試圖鎮壓年輕人，最終導致大規模暴力局面，造成至少51人死亡，這場動盪更加劇尼泊爾長期以來的經濟困境。根據世界銀行數據，尼泊爾15至24歲年齡層的5分之1人口處於失業狀態，人均GDP僅1447美元（約4.4萬台幣）。

抗議者希望根除根深蒂固的腐敗，但這並非易事；在安全方面，超過1萬2500名在混亂中越獄的囚犯目前仍在逃亡。但對許多人來說，卡齊的就職標誌著擺脫年邁總理的「旋轉門」時代，這些總理因自身無休止的政治交易激起公眾的憤怒。

印度總理莫迪13日向卡齊表達「最良好的祝福」，並補充說，新德里「堅定致力於尼泊爾人民的和平、進步與繁榮」。

