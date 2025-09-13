日本百歲人瑞近10萬人！ 但曾爆23萬「幽靈人瑞」詐領年金醜聞

日本長者普遍到晚年仍保持活躍，是該國人民長壽的關鍵因素之一。圖為日本長者在戶外集體進行體操活動。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，日本政府13日宣布，全國百歲以上的人瑞數量已攀升至創紀錄的9萬9763人，直逼10萬大關。然而，在這份光鮮的長壽國度成績單背後，卻隱藏著歷史性的數據醜聞，引發外界對數據準確性的質疑。

這是日本連續第55年刷新該項紀錄，其中女性佔了壓倒性的88%。目前日本最高齡的人瑞，是奈良市郊區114歲的女性香川茂子（Shigeko Kagawa，譯音）。

日本擁有全球最高的預期壽命，學者主要將其歸因於較低的心臟病與常見癌症死亡率。這得益於日本普遍低紅肉、高魚類與蔬菜的飲食習慣，以及極低的肥胖率，特別是在女性群體中。此外，隨著世界其他地區的飲食逐漸趨向高糖高鹽，日本卻在公共衛生宣導下，成功說服民眾減少鹽分攝取。報導指出，除了飲食，日本人往往到晚年仍保持活躍，他們比歐美長者更常步行及使用大眾運輸。

紀錄背後的陰影：數據準確性質疑

然而，BBC同時指出，數項研究曾對全球人瑞數量的有效性提出質疑，認為數據錯誤、不可靠的公共紀錄與出生證明的缺失，可能導致了數據的虛高。而日本，正是一個最典型的例子。

日本政府在2010年對家庭戶籍進行的一次全國性審計中，曾發現了超過23萬名被列為百歲以上的人瑞，實際上卻下落不明，其中一些人甚至已在數十年前死亡。當時的紀錄錯亂，被歸因於戶籍管理的不完善，以及外界懷疑部分家庭可能為了繼續領取長者的養老金，而刻意隱匿其死訊。引發該次全國調查的導火線，是當時被認為是東京最長壽（111歲）人瑞的加藤宗現（Sogen Koto），其遺骸竟被發現在其家中，而他實際上已死亡長達32年。

