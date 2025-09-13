柯克案動機新線索！兇嫌子彈竟刻「紙房子」影集抗爭神曲

1945年4月，義大利游擊隊員在米蘭街頭慶祝從法西斯政權手中解放義大利。儘管反法西斯名曲《再會了，姑娘》（Bella Ciao）的形象常與二戰時期的抵抗運動緊密相連，但其在當時並未廣為流傳，而是在戰後才被賦予新詞，成為全球性的抗爭聖歌。（圖取自維基百科）

2025/09/13 11:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，在追查美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案的過程中，調查人員在兇嫌的子彈上，發現了深刻但可能被嚴重誤解的文化符碼：一段來自義大利著名反法西斯歌曲《再會了，姑娘》（Bella Ciao）的歌詞。

猶他州州長考克斯（Spencer Cox）在12日的記者會上，證實了在尋獲的彈殼上，刻有這首歌的副歌「O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao」。這首近年因在西班牙影集《紙房子》（Money Heist）中反覆出現而全球翻紅的歌曲，如今意外地與一場美國的政治暗殺產生了血腥連結。

報導指出，儘管大眾普遍認為《再會了，姑娘》是二戰時期義大利游擊隊員的反抗頌歌，但其真實歷史遠為複雜。奧勒岡大學義大利研究助理教授加文（Diana Garvin）表示，這首歌的根源可追溯至19世紀，最初是由處境艱苦的稻田除草女工（mondine）所傳唱，歌詞控訴著惡劣的工作條件，並期盼有一天能在自由中工作。

加文教授指出，如今廣為人知的、關於「為自由而死的游擊隊員」的歌詞，實際上是在二戰結束後才被創作並流傳開來，並在1960年代後的學生運動與勞工運動中，才真正成為全球性的抗爭聖歌。

學者憂心：「這首歌被永遠改變了」

對於這首歌曲的歌詞被挪用於一場暗殺，學者們表達了深切的悲痛與擔憂。美國霍夫斯特拉大學現代歐洲史教授斯普利亞斯（Stanislao Pugliese）表示，當前美國的政治情勢，讓他聯想到1920年代義大利法西斯主義崛起前的氛圍，當時的政治建制派，完全沒有準備好應對像墨索里尼這樣的新政治物種。

普利亞斯教授沉痛地說，本週發生的事件，對他而言已永遠改變了這首歌。他說：「它已成為反法西斯與反納粹抵抗運動的頌歌…我不確定，在這片陰影籠罩之下，我們是否還能再用同樣的方式去唱這首歌。」

