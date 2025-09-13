柯克遺孀首度現身！強忍悲痛誓言「絕不讓他的傳奇消逝」

艾瑞卡12日發表了她自亡夫遇刺後的首次公開演說。（圖：美國轉捩點）

2025/09/13 10:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國福斯新聞網（Fox News）報導，在殺害美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）的兇嫌落網僅數小時後，柯克36歲的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）於12日首度公開現身。她將一場悼念演說，轉化為一份捍衛亡夫傳奇的鋼鐵誓言，並宣告將繼承其所共同創辦的草根保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）。這是自10日的暗殺事件以來，艾瑞卡的首次公開聲明。

艾瑞卡站在丈夫生前錄製播客節目的書桌旁，強忍悲痛、語氣堅毅地宣告，她絕不會讓丈夫的傳奇消逝。她說：「我丈夫建立的運動不會消亡。它不會。我拒絕讓那種事發生……我丈夫的使命不會停止，片刻都不會。」

她同時宣布，「美國轉捩點」的秋季校園巡迴、十二月在鳳凰城舉行的年度「美國盛會」（America Fest）以及查理的播客節目，都將繼續進行。

除了對未來的承諾，艾瑞卡也向應為丈夫之死負責的人喊話。她說：「他們殺了查理，因為他宣揚的是愛國主義、信仰與上帝慈愛的訊息。但他們都該知道這點。如果你們以為我丈夫的使命在之前很強大，那你們就一無所知了。」

追憶亡夫：「他已戴上殉道者的冠冕」

艾瑞卡也分享了丈夫作為一位父親與丈夫的溫柔面。兩人相識於2018年，並育有一名3歲的女兒及一名1歲的兒子。艾瑞卡回憶道，查理每天都會問她，自己如何能成為一個更好的丈夫與父親。她透露，自己11日曾與美國總統川普通話，並向總統表達了延續亡夫志業的決心。

她在演說的最後說：「查理深愛著生命，他熱愛他的人生，他熱愛美國。現在直到永恆，他將站在祂的救主身旁，戴著殉道者的榮耀冠冕。」

一張攝於2024年聖誕節的家庭照，捕捉了柯克與妻子艾瑞卡及兩名幼子的溫馨時刻。（圖：柯克臉書）

