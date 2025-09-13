最貴一泡尿！ 中國屁孩在海底撈火鍋裡撒尿 父母判賠935萬元

中國2名少年在海底撈火鍋裡撒尿，法院裁定父母須賠償業者220萬人民幣。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名火鍋連鎖店海底撈位於上海黃浦區的門市，今年2月24日有2名17歲的唐姓、吳姓少年在包廂用餐時朝火鍋內撒尿，影片被PO到網路上後隨即引起瘋傳，許多民眾直呼再也不敢去吃海底撈了，法院12日判處2人的父母須賠償業者220萬人民幣（約新台幣935萬元）。

綜合中媒報導，唐男、吳男於案發後先是被行政拘留，海底撈後續提告2名少年和家長涉嫌侵害名譽並造成財產損害，法院認定父母須賠償餐具損耗、清洗消毒費13萬人民幣（約新台幣55萬元）、經營損失和名譽損失200萬人民幣（約新台幣850萬元）、維權開銷7萬人民幣（約新台幣29.8萬元）。

據了解，這些賠償會先從唐姓、吳姓少年的個人財產裡扣除，不夠的再由家長支付。另外，唐男、吳男的父母還需在不洩露未成年人的隱私下，於指定報紙上刊登道歉聲明。

中國網友看到消息後紛紛叫好，直指這恐怕是最貴的一泡尿了，還有人笑稱唐男、吳男之後每次上廁所恐怕都會有陰影；不過，也有網友發現海底撈在經營損失和名譽損失方面求償的是2300萬人民幣（約新台幣9780萬元），法院最後只判200萬人民幣感覺有點少。

回顧這起事件發生當下，海底撈一度指稱由於涉事者是未成年人，「我們呼籲避免對其個人及家庭進行不當傳播或攻擊，給他們一個接受教訓與成長的機會」，並且聲稱會對惡意傳播影片者保留追究法律責任的權利，被認為是在縱放撒尿、究責無辜網友，隨即引爆各界怒火，海底撈見狀連忙改口稱會向少年提告。

