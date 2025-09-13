22歲資優生槍殺挺川普網紅柯克 犯案子彈刻OwO、反法西斯標語

美國保守派倡議人士柯克遭到槍殺，震驚全美社會。當局在進行搜捕後於12日逮捕22歲嫌犯羅賓森（見圖）。據外媒消息指出，羅賓森是在校成績優異的資優生，曾在猶他州立大學就讀。（美聯社）

2025/09/13 12:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派倡議人士柯克於當地時間10日在猶他谷大學的戶外講談過程中遭到槍殺，震驚全美社會。當局在進行搜捕後於12日逮捕22歲嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。據外媒消息指出，羅賓森是在校成績優異的資優生，曾在猶他州立大學就讀，但只念了一學期。有家人更透露羅賓森先前曾表示不喜歡柯克，質疑柯克散播仇恨，還提到柯克即將在猶他谷大學進行講談一事，他所使用的子彈則刻有疑似反法西斯主義的標語。

綜合媒體報導，美國總統川普盟友、知名保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日出席猶他州猶他谷大學（Utah Valley University,UVU）1場戶外講談活動時遭槍殺，引發各界震驚，在事件發生後當局展開搜捕，還一度拘捕2名嫌疑人，甚至公布其全名，後來雖排除嫌疑，但他們的資料已在網路流傳。

同一時間，也有不少網友利用AI工具，對流傳的畫面進行生成加工，憑空捏造了嫌犯的五官，甚至添加了不存在的配件，也引起更多混亂，對調查造成更多干擾。在社群平台X上也有網友轉貼先前柯克與人辯論的影片，懷疑先前曾與柯克辯論過的學生就是兇手，但相關討論也沒有確實的指控依據，反而讓網友陷入更多臆測。

不過官方於12日證實，已逮捕22歲兇嫌羅賓森。據指其父親在看到當局公布的嫌犯照片後，便與羅賓森對質，羅賓森雖坦承犯案，但一度表示寧願自殺也不願投案，後來還請來一名與家人關係密切的牧師，這名牧師除了加入勸說也通知警方，警方趕到後也將羅賓森逮捕。

猶他州州長考克斯（Spencer Cox）獲悉後感謝嫌犯家屬做了正確的事，協助將羅賓森交給執法單位，他也表示相信羅賓森是單獨犯案，目前沒有跡象顯示還會有其他人遭到逮捕。目前羅賓森因多項指控被關押在猶他州一所監獄，且不得保釋。

外媒報導提到，羅賓森高中在校成績優異，在拿了4年共3.2萬元的獎學金後進入猶他州立大學（Utah State University）就讀，但只念了一學期。後來羅賓森就讀迪克西技術學院（Dixie Technical College），目前是電工學徒課程的三年級學生。

雖然過去羅賓森在猶他州登記為無黨籍選民，在過去2次總統選舉也並未投票，但根據州長考克斯透露，在調查人員查問時，羅賓森的家人表示，羅賓森近年突然熱衷政治，先前還曾表示不喜歡柯克，質疑柯克充滿仇恨、散播仇恨，同時也提到柯克即將在猶他谷大學進行講談活動。

調查人員提到，羅賓森熟悉網路文化，且活躍於Discord平台，在其中一枚已發射的彈殼上刻有「OwO」，另一枚未發射的彈殼則是刻有一個向上、向右和三個向下的箭頭，雖然最初這個標記被解讀為與跨性別群體有關，但後續官員並未將此與跨性別掛勾，而是懷疑可能與反法西斯主義有關，因為在其他彈殼上還刻有「Hey fascist! Catch!」（嘿，法西斯！接招！）以及刻有二戰時期義大利反法西斯歌曲《Bella Ciao》（再見了，姑娘）的歌詞內容。

在消息傳出後，Discord也隨即發表聲明，表示已刪除羅賓森的帳戶，並指羅賓森違反了平台政策。

