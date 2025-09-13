日本正妹被社長痛罵是野狗後輕生 家屬獲賠逾3千萬

日本25歲女子里實，進入化妝品製造商D-UP工作後被社長痛罵是野狗，罹患憂鬱症並輕生。（圖擷自日本go2senkyo網站）

2025/09/13 10:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本25歲女子里實（姓氏未公開），2021年4月進入東京港區化妝品製造商D-UP工作，孰料同年12月被社長痛罵是野狗後罹患憂鬱症並輕生離世，東京地院如今宣布公司須賠償遺屬1.5億日圓（約新台幣3077萬元）。

據《讀賣新聞》，厚生勞動省轄下位於港區的三田勞動基準監督署，2024年裁定里實事件屬於勞動災害，家屬也向法院提告要求社長、D-UP支付損害賠償。

遺屬委任律師松本龍馬指出，雙方本月在法院主導下進入調停，和解條件為社長辭去代表取締役（代表董事）、公司向家屬道歉並擬定改善措施，防止類似事件再度發生。

里實的31歲胞姊在記者會上落淚，悲訴如果公司能在里實還活著的時候道歉該有多好；里實母親也感嘆言語可以撫慰人心同樣也可以殺人，她希望所有業者都能提供安全且良好的工作環境。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

