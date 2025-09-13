為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本正妹被社長痛罵是野狗後輕生 家屬獲賠逾3千萬

    日本25歲女子里實，進入化妝品製造商D-UP工作後被社長痛罵是野狗，罹患憂鬱症並輕生。（圖擷自日本go2senkyo網站）

    日本25歲女子里實，進入化妝品製造商D-UP工作後被社長痛罵是野狗，罹患憂鬱症並輕生。（圖擷自日本go2senkyo網站）

    2025/09/13 10:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本25歲女子里實（姓氏未公開），2021年4月進入東京港區化妝品製造商D-UP工作，孰料同年12月被社長痛罵是野狗後罹患憂鬱症並輕生離世，東京地院如今宣布公司須賠償遺屬1.5億日圓（約新台幣3077萬元）。

    《讀賣新聞》，厚生勞動省轄下位於港區的三田勞動基準監督署，2024年裁定里實事件屬於勞動災害，家屬也向法院提告要求社長、D-UP支付損害賠償。

    遺屬委任律師松本龍馬指出，雙方本月在法院主導下進入調停，和解條件為社長辭去代表取締役（代表董事）、公司向家屬道歉並擬定改善措施，防止類似事件再度發生。

    里實的31歲胞姊在記者會上落淚，悲訴如果公司能在里實還活著的時候道歉該有多好；里實母親也感嘆言語可以撫慰人心同樣也可以殺人，她希望所有業者都能提供安全且良好的工作環境。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播