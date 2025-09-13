為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    波蘭領空遭入侵 法國派戰機協防並召見俄國大使

    波蘭領空10日遭俄羅斯無人機入侵，法國翌日宣布派遣3架飆風（Rafale）戰機協助波蘭捍衛領空。（美聯社資料照）

    波蘭領空10日遭俄羅斯無人機入侵，法國翌日宣布派遣3架飆風（Rafale）戰機協助波蘭捍衛領空。（美聯社資料照）

    2025/09/13 07:48

    〔中央社〕波蘭領空本月10日遭多架俄羅斯無人機入侵，法國翌日宣布派遣3架飆風（Rafale）戰機協助波蘭捍衛領空，12日也召見俄國大使表達不滿。

    波蘭在北大西洋公約組織（NATO）盟國支援下擊落一些無人機，隨後在與白俄羅斯、烏克蘭邊境空域限制飛航。

    法國電視一台（TF1）報導，至少有21架俄羅斯無人機入侵波蘭空域，有3架被擊落，其他大部分飛了數百公里才落地，可能是因為燃料耗盡。

    盟軍未能擊落所有無人機，但北約駐歐洲部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）認為，出動飛機防禦無人機攻擊時，都必須視數量和去向，選擇要攔截哪些目標；法方也做出同樣分析，一名軍方消息人士說，北約防空系統擊落了「最具威脅性」的目標。

    但也有專家持不同意見。TF1和LCI電視台的國防事務顧問賽爾馮（Pierre Servent）說，無人機是一種難以攔截的目標，但畢竟還是「在波蘭領空飛了250公里」，防禦任務不算很成功。

    波蘭11日援引北大西洋公約第4條，即在受到威脅的情況下，要求盟國展開緊急磋商。

    法國迅速做出回應，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台Ｘ發文說，繼俄羅斯無人機入侵波蘭領空後，他決定派遣3架飆風戰機，與北約盟國共同協助保護波蘭和歐洲東側空域。

    俄國當局則否認涉事，12日還與白俄羅斯如期舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍事演習。

    與此同時，法國外交部召見俄羅斯大使。外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）接受法國電台France Inter訪問時表示，法方表達北約及其盟國擁有強大的防禦力和嚇阻力，俄羅斯必須停止試探、停止試圖恐嚇北約國家。

    巴霍還說：「不管有意無意，不管是不是意外，這件事都很嚴重，絕對令人無法接受。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Poutin）數不清的挑釁行為又增加了一次。」

    其他歐洲國家也相繼宣布支援波蘭的行動。德國表示，保護波蘭空域的任務將延長3個月，為此任務派出的歐洲戰機（Eurofighter）也從兩架增為4架。

    荷蘭決定加速交付兩套愛國者飛彈設備，並部署防空系統和反無人機系統；捷克將派遣3架米17（Mi-17）直升機。波蘭表示，英國也將派出歐洲戰機。

