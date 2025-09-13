為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

    2025/09/13 04:39

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，他將派遣國民兵（National Guard）進駐田納西州曼菲斯（Memphis），作為他嚴打犯罪的最新措施。不過，批評者認為此舉帶有威權色彩。

    這位共和黨籍總統此前已將國民兵部署到洛杉磯與華盛頓，並承諾將派遣行動擴展至其他城市，包括芝加哥與紐約。

    部分當地居民對國民兵巡邏表示歡迎，但也有居民抱怨，國民兵並不適合處理犯罪問題，且此一行動主要是針對移民群體而來。

    川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「我們要去曼菲斯。曼菲斯問題很嚴重，市長很高興，州長也很高興…我們會像在華盛頓那樣解決問題。」

    曼菲斯是黑人占多數的城市，由民主黨籍市長領導，而田納西州州長則為共和黨籍。

    川普政府本週在芝加哥展開新一輪針對移民的執法行動，鎖定所謂「最危險的罪犯」。川普也多次威脅要派國民兵進入芝加哥，並與民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）在社群媒體上交鋒。

    川普聲稱，先前在華盛頓與洛杉磯的國民兵部署以及驅逐行動已使城市免於移民犯罪。這也是他的核心競選承諾之一。（編譯：嚴思(示其)）1140913

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播