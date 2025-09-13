川普：將派國民兵進駐曼菲斯打擊犯罪

2025/09/13 04:39

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他將派遣國民兵（National Guard）進駐田納西州曼菲斯（Memphis），作為他嚴打犯罪的最新措施。不過，批評者認為此舉帶有威權色彩。

這位共和黨籍總統此前已將國民兵部署到洛杉磯與華盛頓，並承諾將派遣行動擴展至其他城市，包括芝加哥與紐約。

部分當地居民對國民兵巡邏表示歡迎，但也有居民抱怨，國民兵並不適合處理犯罪問題，且此一行動主要是針對移民群體而來。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「我們要去曼菲斯。曼菲斯問題很嚴重，市長很高興，州長也很高興…我們會像在華盛頓那樣解決問題。」

曼菲斯是黑人占多數的城市，由民主黨籍市長領導，而田納西州州長則為共和黨籍。

川普政府本週在芝加哥展開新一輪針對移民的執法行動，鎖定所謂「最危險的罪犯」。川普也多次威脅要派國民兵進入芝加哥，並與民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）在社群媒體上交鋒。

川普聲稱，先前在華盛頓與洛杉磯的國民兵部署以及驅逐行動已使城市免於移民犯罪。這也是他的核心競選承諾之一。（編譯：嚴思(示其)）1140913

