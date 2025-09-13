為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼泊爾前大法官出任首位女性總理 解散國會明年3月大選

    尼泊爾總統鮑德爾（左）12日任命前最高法院首席大法官卡齊（右）擔任看守總理，成為這個喜馬拉雅國度第一位女性政府領袖。（法新社）

    尼泊爾總統鮑德爾（左）12日任命前最高法院首席大法官卡齊（右）擔任看守總理，成為這個喜馬拉雅國度第一位女性政府領袖。（法新社）

    2025/09/13 03:28

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在號稱「Z世代抗爭」釀成的反政府動亂下，尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）12日任命前最高法院首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基），接替已經請辭下台的總理奧利（KP Sharma Oli），擔任看守總理，成為這個喜馬拉雅國度第一位女性政府領袖，並隨即於晚間宣誓就職。

    在卡齊建議下，尼泊爾國會12日晚間宣布解散，預定明年3月舉行選舉。

    73歲的卡齊在2016年至2017年間擔任最高法院唯一的女性首席大法官時，以其反對政府官員貪腐的強硬立場，成為廣受歡迎的人物。2017年4月，部分國會議員試圖以立場偏頗為由彈劾她，但未成功，當時此舉還被批評為對司法的攻擊。

    卡齊在總統官邸由總統鮑德爾主持宣誓就職，儀式規模不大，但由國營電視台轉播。出席的政界人士、官員和外國外交官向她表示祝賀。

    因政府試圖管制社群媒體而在尼泊爾首都加德滿都爆發的街頭示威，1週來逐漸演變為暴力事件，抗議者攻擊政府建築，警方則開火鎮壓。儘管社媒禁令隨後被撤銷，但動亂仍因更廣泛的不滿而持續，導致尼泊爾共產黨籍總理奧利9日宣布辭職，目前行蹤不明。

    這波抗議潮被視為年輕人對政府未能打擊貪腐、創造更多經濟機會的憤怒。他們縱火焚燒多座政府大樓，包括最高法院、部長官邸，甚至奧利的私人寓所。觀光重鎮波卡拉（Pokhara）多家飯店和加德滿都的希爾頓飯店（Hilton）也遭殃。

    警方12日表示，過去1週的動亂已造成至少51人喪生，其中多數是遭警方開火擊中的抗議者，另有一部分是在加德滿都監獄企圖越獄的囚犯，還有3名警察殉職。

    尼泊爾軍方9日晚間接管首都，實施宵禁，街道由士兵把守，居民每天僅有數小時可外出購買食物與生活必需品；抗議者、軍方與總統之間也展開有關看守政府的協商。

    73歲的卡齊在擔任大法官時，以其反對政府官員貪腐的強硬立場，成為廣受歡迎的人物。（美聯社）

    73歲的卡齊在擔任大法官時，以其反對政府官員貪腐的強硬立場，成為廣受歡迎的人物。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播