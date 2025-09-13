尼泊爾前大法官出任首位女性總理 解散國會明年3月大選

尼泊爾總統鮑德爾（左）12日任命前最高法院首席大法官卡齊（右）擔任看守總理，成為這個喜馬拉雅國度第一位女性政府領袖。（法新社）

2025/09/13 03:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕在號稱「Z世代抗爭」釀成的反政府動亂下，尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）12日任命前最高法院首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基），接替已經請辭下台的總理奧利（KP Sharma Oli），擔任看守總理，成為這個喜馬拉雅國度第一位女性政府領袖，並隨即於晚間宣誓就職。

在卡齊建議下，尼泊爾國會12日晚間宣布解散，預定明年3月舉行選舉。

請繼續往下閱讀...

73歲的卡齊在2016年至2017年間擔任最高法院唯一的女性首席大法官時，以其反對政府官員貪腐的強硬立場，成為廣受歡迎的人物。2017年4月，部分國會議員試圖以立場偏頗為由彈劾她，但未成功，當時此舉還被批評為對司法的攻擊。

卡齊在總統官邸由總統鮑德爾主持宣誓就職，儀式規模不大，但由國營電視台轉播。出席的政界人士、官員和外國外交官向她表示祝賀。

因政府試圖管制社群媒體而在尼泊爾首都加德滿都爆發的街頭示威，1週來逐漸演變為暴力事件，抗議者攻擊政府建築，警方則開火鎮壓。儘管社媒禁令隨後被撤銷，但動亂仍因更廣泛的不滿而持續，導致尼泊爾共產黨籍總理奧利9日宣布辭職，目前行蹤不明。

這波抗議潮被視為年輕人對政府未能打擊貪腐、創造更多經濟機會的憤怒。他們縱火焚燒多座政府大樓，包括最高法院、部長官邸，甚至奧利的私人寓所。觀光重鎮波卡拉（Pokhara）多家飯店和加德滿都的希爾頓飯店（Hilton）也遭殃。

警方12日表示，過去1週的動亂已造成至少51人喪生，其中多數是遭警方開火擊中的抗議者，另有一部分是在加德滿都監獄企圖越獄的囚犯，還有3名警察殉職。

尼泊爾軍方9日晚間接管首都，實施宵禁，街道由士兵把守，居民每天僅有數小時可外出購買食物與生活必需品；抗議者、軍方與總統之間也展開有關看守政府的協商。

73歲的卡齊在擔任大法官時，以其反對政府官員貪腐的強硬立場，成為廣受歡迎的人物。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法