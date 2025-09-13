為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄無人機闖波蘭　北約將啟動東翼哨兵行動加強防禦

    2025/09/13 03:06

    〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，針對本週俄羅斯無人機闖入波蘭領空的事件，北約將加強東翼防禦。

    在北約自俄烏戰爭爆發3年半以來，首次出動戰機擊落闖入盟國領空的俄羅斯無人機之後，北約秘書長呂特做出這項宣布。

    呂特與北約駐歐洲部隊最高司令美軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）召開聯合記者會，呂特記者會上說：「北約正在啟動『東翼哨兵行動』（Eastern Sentry），以進一步強化我們在東翼的部署。」

    呂特表示，相關軍事行動將於未來幾天展開，並會動員包括丹麥、法國、英國和德國在內的盟國力量。他強調，這些增援不僅包含「更多傳統軍事部署」，還將加入「專門應對無人機挑戰的要素」。

    他並說，北約仍在評估俄羅斯是否刻意侵犯波蘭領空，但無論如何，「這都是魯莽且不可接受的」。

    此前，包含法國和德國在內的盟國已表示將向波蘭增派更多戰機。格林克維奇說：「雖然我們當下的焦點在波蘭，但這情勢超越單一國家的範疇。一個盟國受到影響，就等於整個北約受到影響。」

    他並表示：「『東翼哨兵行動』將具備靈活與敏捷性，能在最需要的時間和地點提供更針對性的嚇阻與防禦。」

    波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）感謝北約「在面對俄羅斯侵略政策時展現果斷行動與決策」。他表示，這次新部署「不僅是戰略決定，更是北約對整個東翼安全責任的體現」。（編譯：嚴思(示其)）1140913

