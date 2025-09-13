為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    槍殺挺川普網紅柯克凶嫌落網 家屬：他政治化充滿仇恨

    槍殺美國保守派網紅柯克的凶嫌落網，是圖中的22歲猶他州男子Tyler Robinson。（法新社）

    槍殺美國保守派網紅柯克的凶嫌落網，是圖中的22歲猶他州男子Tyler Robinson。（法新社）

    2025/09/13 01:01

    〔中央社〕美國保守派網紅柯克最近遭槍殺，震驚全美社會。當局今天證實嫌犯已經落網，並且公布他的犯罪檔案大頭照，據悉嫌犯為22歲猶他州男子羅賓森，家人稱他近年來變得「更政治化」。

    柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

    柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

    猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）今天在記者會上表示，當局已抓到涉嫌槍殺柯克的嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。

    美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等媒體報導，執法人員指稱，羅賓森現年22歲，是猶他州居民。

    柯克斯指出：「9月11日晚間，羅賓森的一名家屬主動聯繫一位家族友人，這名友人隨後向華盛頓郡警長辦公室通報，稱羅賓森曾向他們坦承或暗示自己就是涉案人。」

    他還說，羅賓森的家屬告訴調查人員，羅賓森近年來「變得更政治化」，這名家屬回憶說，在一次晚餐聚會時，羅賓森曾提及柯克將前往猶他谷大學，並談到他為何不喜歡柯克及其觀點。

    據悉，羅賓森告訴家屬，他認為「柯克充滿仇恨，並且散布仇恨」。

    CNN報導，執法官員表示，羅賓森的父親根據當局公布的照片，認出了自己的兒子，並打給一名年輕牧師尋求協助，這名牧師後來聯絡法警，將嫌犯拘捕。

    執法當局已公布羅賓森的犯罪檔案大頭照。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播