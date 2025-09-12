石破茂請辭前夜 小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

石破茂宣布辭去自民黨總裁前一晚，副總裁菅義偉、農林水產大臣小泉進次郎（見圖）在首相官邸3人會談。（彭博檔案照）

2025/09/12 23:55

〔中央社〕日本首相石破茂7日晚間宣布辭去自民黨總裁（黨主席）。他原本始終表現出強烈的續任意願，但最終在6日晚間，與副總裁菅義偉，及農林水產大臣小泉進次郎會談後動心轉念，隔天宣布請辭。小泉進次郎今天揭露當晚的會談內幕。

自民黨原本決定，8日由國會議員和地方黨部提交意見書、決定是否提前舉行總裁選舉，只要172份就會啟動提前選舉，事前民調顯示極有可能達標，結果石破茂在前一晚召開記者會宣布辭職，提交意見書也就不了了之。

請繼續往下閱讀...

隨著石破茂自行請辭，自民黨總裁選舉定於22日公告、10月4日投開票，據知小泉進次郎已經決定參選總裁，最快下週正式宣布。

日媒Sponichi Annex報導，小泉今天現身電視節目，揭露辭職前一夜、6日晚間3人會談的內幕。

小泉表示，「黨內因為石破的解散（眾議院）傳聞，已經瀰漫疑心暗鬼的氣氛，在這種不安、不信的情況下迎接8日，從上午10時開始交提前舉行總裁選舉的意見書，誰投票、誰不投票的立場就會很鮮明，黨內可能會因此留下無法修復的裂痕」。

他表示，面臨這種最壞情況，「我有一種必須不惜一切避免的危機感」。

小泉因此尋求2021年辭去首相職務的菅義偉的幫助，這時候「能夠真正觸動石破總理內心的人，應該是菅副總裁吧。我抱持這種想法打電話給菅副總裁」。他說，他在5日、6日多次致電菅義偉，「建議他直接與石破總理面談」。菅義偉回應，「知道了，小泉你也一起去吧」。

小泉說，「我原本不認為自己的立場適合同行，所以只是打電話而已，沒想到會被要求同行，既然如此，我也把這看成關係到黨存亡的危機，必須思考如何避免分裂、維持團結一致」。

菅義偉與小泉6日晚間一起前往首相官邸，菅義偉停留約30分鐘後先行離開，小泉則留下約1個半小時，持續與石破茂協商。

小泉說，「我原本打算站起來一起離開，石破總理對我說，『小泉，你也要走嗎？』我回說，『我可以留下嗎？』石破總理說，『可以，你後面沒有其他行程吧？』我說沒問題，他就說，『那就去送一送菅先生之後再回來吧』，所以我最後留下來了」。

小泉今天被記者詢問，是否曾經說服石破茂辭職，他澄清說：「絕對沒有這回事，以我的立場，不可能去說服總理」。他強調，當時的會談「只是去了解總理懷抱著怎樣的心情，以及他在這種關鍵時刻的優先考量」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法