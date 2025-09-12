川普：對普廷快沒耐性 擬祭出銀行、石油制裁

川普表示，對普廷快沒耐性。（路透）

2025/09/12 22:59

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普表示，隨著斡旋烏俄停火的努力遇挫，他對俄國總統普廷的耐性「正迅速耗盡」，他也威脅將對莫斯科祭出新的經濟制裁。川普12日接受福斯新聞訪問說，「對銀行、石油的制裁以及關稅，將造成非常沈重打擊」。

他也堅稱已「採取許多措施」懲罰俄國，他提到，他對採購俄國能源的印度擴大關稅，並稱「（烏俄戰爭）是歐洲問題，遠不只是我們的問題」。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯12日表示，儘管川普上月與普廷會晤後，推動烏俄領導人直接會面，但與烏克蘭的談判仍處於「暫停」狀態。克林姆林發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，「溝通管道是存在的，它們已經建立，我們的談判代表有機會透過這些管道進行溝通，但目前，或許我們可說是暫停」，他沒有進一步說明細節。

彭博報導，美國預計在12日的七國集團（G7）財長會議上，敦促G7國家對中國與印度課徵100%關稅。

彭博看到的一份美國提案顯示，美國還將要求G7盟友，建立一個法律途徑來扣押被凍結的俄羅斯資產，並考慮利用相關資產本金，來資助烏克蘭的防衛。莫斯科遭凍結的3000億美元資產中，絕大多數位於歐洲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法