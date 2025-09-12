槍殺挺川網紅柯克凶嫌抓到了！身分曝光只有22歲 竟是老爸舉報

FBI釋出刺殺柯克槍手照片。（圖翻攝自X：@FBISaltLakeCity）

2025/09/12 22:35

〔中央社〕美國總統川普的盟友、保守派倡議人士柯克最近在猶他州一場活動中遭槍殺。川普今天宣布，涉嫌殺害柯克的嫌犯已經落網。美媒引述消息人士指稱，凶嫌為22歲猶他州男子羅賓森。

柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）訪問時，宣布「我認為可以高度確定，我們已經將他（嫌犯）逮捕歸案」，並稱「有位與他非常親近的人舉報他」。

「紐約郵報」（New York Post）今天援引執法部門消息人士指稱，凶嫌為22歲猶他州當地男子，名叫羅賓森（Tyler Robinson），是其父親舉報他。

美國娛樂網站TMZ則報導，是羅賓森的父親向聯邦調查局（FBI）通風報信。

