為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    槍殺挺川網紅柯克凶嫌抓到了！身分曝光只有22歲 竟是老爸舉報

    FBI釋出刺殺柯克槍手照片。（圖翻攝自X：@FBISaltLakeCity）

    FBI釋出刺殺柯克槍手照片。（圖翻攝自X：@FBISaltLakeCity）

    2025/09/12 22:35

    〔中央社〕美國總統川普的盟友、保守派倡議人士柯克最近在猶他州一場活動中遭槍殺。川普今天宣布，涉嫌殺害柯克的嫌犯已經落網。美媒引述消息人士指稱，凶嫌為22歲猶他州男子羅賓森。

    柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

    柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

    川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）訪問時，宣布「我認為可以高度確定，我們已經將他（嫌犯）逮捕歸案」，並稱「有位與他非常親近的人舉報他」。

    「紐約郵報」（New York Post）今天援引執法部門消息人士指稱，凶嫌為22歲猶他州當地男子，名叫羅賓森（Tyler Robinson），是其父親舉報他。

    美國娛樂網站TMZ則報導，是羅賓森的父親向聯邦調查局（FBI）通風報信。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播