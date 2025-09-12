為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣男在日本搞投資詐騙 面交取款被活逮

    台灣籍27歲潘姓男子佯裝投資公司職員現身，被日本警方活逮，日警研判他是車手。示意圖。（情境照）

    台灣籍27歲潘姓男子佯裝投資公司職員現身，被日本警方活逮，日警研判他是車手。示意圖。（情境照）

    2025/09/12 23:35

    〔中央社〕一名台灣籍27歲潘姓男子在日本涉嫌詐騙日本女性約460萬日圓（約新台幣96萬元）未遂，遭日本警方以現行犯逮捕。日警初步研判，這名男子可能是受雇於詐騙集團的「車手」。

    日本中京電視台報導，涉嫌詐欺未遂被捕的是台灣籍、住所不定、無業的27歲潘姓男子。

    日本警方表示，潘男與他人共謀，以「要將投資所得的利益領出，有必要支付一筆系統利用費」為由，企圖向愛知縣豐田市一名58歲女性詐取460萬日圓。

    朝日新聞報導，這名女性參加一個號稱投資讀書會的社群網路團體，在7、8月間合計匯款約1043萬日圓，想領取投資的利益時，被要求須先支付一筆現金，才驚覺被詐財

    這名女性今天向愛知縣警方諮詢後，警方在她要交付現金現場等待，結果潘男佯裝投資公司職員現身，警方將他以現行犯逮捕。

    潘男到案後供稱，他基於觀光目的來到日本，與該名女性是利用智慧型手機翻譯軟體對話。

    報導說，潘男對日警表示，「不認為自己的行為是犯罪」。但日警研判，潘男是受雇於詐騙集團的「車手」，正詳細調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播